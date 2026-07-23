Sandokan se vrací. Seriál kdysi sledovalo celé Československo

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  8:20
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Kabir Bedi jako Sandokan ve stejnojmenném seriálu (1976)

Kabir Bedi jako Sandokan ve stejnojmenném seriálu (1976) | foto: © Bavaria Film

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Na obrazovky České televize se vrací seriál, který ovlivnil celou generaci. Program ČT2 uvádí Sandokana. Proslulého malajsijského piráta, který se staví na odpor britským kolonizátorům, hraje indický herec Kabir Bedi. Italsko-francouzsko-německý seriál byl jedním z mála záblesků Západu v komunistickém Československu.

Příběh lásky mezi Mariannou a posledním potomkem malajských vládců Sandokanem v první polovině 80. let hltaly u televizních obrazovek nejen malé děti, ale i jejich rodiče. Úvodní píseň se stala hitem, který si ti šťastnější, majitelé „kazeťáků“, nahrávali přímo z televize.

„Ten seriál tady mohl běžet, protože jde o boj proti imperialismu. Ale samozřejmě je to hlavně příběh lásky a svobody člověka,“ uvedl Kabir Bedi při jedné z návštěv Prahy pro Lidovky.cz.

Legendární seriál Sandokan byl vyrobený v italsko-německo-francouzské koprodukci v roce 1976 pod taktovkou italského režiséra Sergia Sollimy. K hlavním lákadlům seriálu patřily také úžasné přírodní scenérie i romantický vztah hlavního hrdiny s britskou dívkou Mariannou (Carola André). Českoslovenští diváci měli šestidílnou sérii nadabovanou, odvážnému Tygrovi z Mompracemu půjčil hlas Viktor Preiss, Marianně Hana Maciuchová.

Sandokan Kabír Bedí slaví 80. Čtyřikrát ženatý Ind má vřelý vztah k Česku

Kabir Bedi se narodil 16. ledna 1946, vystudoval historii, původně ale chtěl být architektem. Během studií si přivydělával jako zprávař v rádiu, poté se podílel na výrobě reklam. A v pětadvaceti letech odstartoval kariéru profesionálního herce v Bollywoodu. První drobnou roli ale ztvárnil v americkém seriálu General Hospital (1963).

S italským režisérem Sollimou natočil kromě Sandokana také dobrodružný film Černý korzár (1976). Jeho popularita byla v té době na vrcholu. Časopis Cosmopolitan ho v roce 1978 označil nejžádanějším svobodným mládencem roku.

V 80. letech se Bedi mihl například v seriálu Dynastie a v roce 1983 byl pravou rukou hlavního padoucha v bondovce Chobotnička. Jako princ Omar Rašíd se pak od roku 1994 objevoval v „mýdlové opeře“ Báječní a bohatí. Počátkem 90. let se nepříliš úspěšně pokusil vrátit jako Sandokan.

Jedny z nejlepších měsíců dětství jsou spojeny s Čechy, říká ‚Sandokan‘

Herec má i vřelý vztah k Česku. „Když mi bylo sedm let, moje matka odjela do Barmy pracovat pro OSN, v té době jsem žil s českou rodinou v Indii. Teta Jana a její manžel se o mě starali. Jedny z nejlepších měsíců mého dětství jsou spojené s Čechy, pamatuji si na úžasný úsměv, laskavou péči a vřelost, kterou mi teta Jana dávala,“ řekl Kabir Bedi, který s dcerou rodiny udržoval dlouho kontakty.

Do Česka Bedi zavítal několikrát, v roce 2014 byl například hvězdou mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest.

Kabir Bedi je počtvrté ženatý a měl tři děti – dceru a dva syny. Starší syn trpěl psychickými problémy a v roce 1997 spáchal sebevraždu.

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