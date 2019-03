Sandra Bullocková mohla být Vyvolená. Tvůrci Matrixu zvažovali do hlavní role ženu

LOS ANGELES Lorenzo di Bonaventura, producent trilogie Matrix, v rozhovoru pro magazín Wrap prozradil, že Neo měl být původně žena. Hlavního hrdinu kultovní trilogie si měla zahrát oscarová Sandra Bullocková.

Lidstvo žije v simulované realitě. Nikdo netuší, že existuje skutečný svět, kde jsou těla lidí využívána pro energii. Počítačový programátor Neo (Keanu Reeves) se pomalu dozvídá pravdu, až se z něj stane jediná naděje lidstva na přežití. Ve snímku Matrix z roku 1999 hráli ještě třeba Lawrence Fishbourne, Carrie-Ann Mossová a Hugo Weawing. Kultovní první díl (snímek navíc vyhrál čtyři Oscary) se dočkal ještě dvou pokračování - Matrix Reloaded a Matrix Revolution, které oba vyšly v roce 2003.

Trilogie ale mohla původně vypadat úplně jinak. Je známým faktem, že jedním ze zvažovaných herců do hlavní role byl i Will Smith (Já, legenda nebo Muži v černém). Nová informace ale spíše překvapí. Producent Bonaventura v rozhovoru prozradil, že se uvažovalo i o Sandře Bullockové. To hlavně proto, že sourozenci Wachowští, režiséři Matrixu, ještě nebyli zaběhnutými jmény. Bonaventura tak musel nalákat investory velkými hereckými jmény a Bullocková měla být jedním z nich. Není ale známo, zda by se i její postava jmenovala Neo.

Zajímavé je, že Sandra Bullocková v minulosti prozradila svou lítost nad tím, že nakonec nepřijala ani roli Trinity. Připustila nicméně, že se Carrie Ann-Mossová se svou rolí poprala více než dobře. Vypadá to tedy tak, že když pro ní nevyšla hlavní role, snažili se ji filmaři obsadit alespoň do té vedlejší.

V březnu 2017 bylo oznámeno, že se studio Warner Bros. pokusí o novou verzi (remake) Matrixu. Hlavní roli by si v něm měl zahrát herec Michael B. Jordan (Black Panther, Creed). Od oznámení uplynuly dva roky a na veřejnost se za tu dobu žádné nové informace nedostaly.