Sbírka reagující na životní styl. Na tohle může být Pražská plynárenská hrdá

PRAHA Pozoruhodná sbírka, kterou vytvořila společnost Pražská plynárenská, se zaměřuje na českou koláž od jejích počátků až do současnosti. Jedním z podnětů k jejímu založení se stala výstava Česká koláž uspořádaná v roce 1997 Grafickou sbírkou Národní galerie Praha, která ukázala její neobyčejnou výrazovou šíři.

K výstavě tehdy vydalo obsáhlý katalog nakladatelství Gallery, jehož zakladatel byl Jaroslav Kořán. Ten také inicioval vznik sbírky Pražské plynárenské a Galerie Smečky, která se od počátku ve svém programu věnovala především koláži. Právě toto zaměření sbírky i výstavní síně je u nás unikátní. Sleduje totiž výtvarnou metodu, jež byla pro celé minulé století do značné míry určující a jejíž význam přesahuje v různých podobách až do současnosti. Zasáhla nejen do volného výtvarného umění, ale téměř do všech dalších tvůrčích oblastí – do divadla, poezie, filmu, videa, hudby, knižní, časopisecké či televizní grafiky, internetu, reklamy… Vyšla z nového životního stylu a následně ho zásadním způsobem ovlivnila.

V průběhu doby se sbírka Pražské plynárenské setkala s velkým ohlasem nejen u nás, ale také v zahraničí. Byla vystavena v prestižních institucích v Praze, ve Vídni nebo v Bruselu a uvažuje se také o Paříži. Jsou v ní zařazena díla významných českých umělců z období meziválečné avantgardy a především pak z druhé poloviny 20. století.

Muchláže, chiasmáže a roláže

Za zmínku rozhodně stojí surrealistické koláže Jindřicha Štyrského a Toyen z třicátých let, které by dnes bylo velmi obtížné získat. Adolf Hoffmeister, který začínal s Devětsilem, rozvíjel svou představivost v oblasti literatury a výtvarného projevu. Jeho imaginaci byla zvlášť blízká právě metoda koláže, kterou mnohdy propojoval s kresbou. Jiří Kolář postupně objevoval své vlastní metody (muchláž, chiasmáž, roláž, proláž, stratifie a jiné). Často je různě kombinoval a vytvářel jejich varianty. Po odchodu do Paříže pokračoval v rozvíjení svých postupů a výrazně se prosadil v mezinárodním měřítku.

Jan Kotík si vždy dovedl získat informace o vývoji současného umění v jeho světových centrech. Brzy se vřadil do evropských souvislostí, zvláště po přesídlení do Západního Berlína. Sledoval nejnovější výtvarné směry a jeho tvorba se dostala do těsné blízkosti mezinárodního proudu arte povera. Koláže, jimiž je zastoupen ve sbírce Pražské plynárenské, pocházejí z jednoho z umělcových vrcholných tvůrčích období na počátku šedesátých let.

Běla Kolářová dospěla k experimentům s „fotografií bez fotoaparátu“ a také k osobitým asamblážím, v nichž uplatňovala prvky z každodenního života. Její tvorba zaznamenala obrovský úspěch na mezinárodní úrovni hlavně v závěru autorčina života, když svým neobyčejně svěžím projevem překvapila a zazářila na výstavách v některých významných zahraničních muzeích a galeriích.

Věra Janoušková byla především sochařka, ale důležitou součástí její tvorby se stala také koláž. V ní nacházela nové nečekané vztahy (podobně jako ve svých objektech svařovaných ze smaltovaného nádobí), často propojovala nalezené prvky, například strhávala a pak užívala vrstvy pouličních plakátových ploch.

Důležitou osobností, pohybující se na pomezí poezie a výtvarného projevu, byl také Ladislav Novák, který se, podobně jako Kolář, stal známým nejdříve v zahraničí, kde mu vycházely monografie a kde se o jeho práci zajímali sběratelé. U nás se o něm poměrně dlouho příliš nevědělo, znal ho spíše jen užší okruh odborníků a příznivců neoficiálního umění.

Tvůrčím způsobem reagoval na odkaz surrealismu a svou představivost uplatnil ve vlastních postupech, jichž byla celá řada. Ve froasážích využíval ke kreslení fantaskních tvarů zlomy vzniklé mačkáním papíru. Jeho dalším důležitým postupem byla alchymáž, v níž chemickou cestou narušoval a dotvářel reprodukce obrazů.

Jan Koblasa byl sochař, malíř a grafik, který prošel složitým vývojem od informelu z přelomu padesátých a šedesátých let až po tvorbu naplněnou složitými symboly. Série koláží pocházejí z raného období, promítá se do nich smysl pro prolínání různých struktur zrcadlících umělcův pohled na tehdejší skutečnost.

Výraznou osobností se v oblasti koláže stal také Eduard Ovčáček, jehož projev se rozvíjel ve dvou liniích. Jednu z nich tvořila groteskně laděná figurace, druhou linii představovaly lettristické koláže, grafiky, obrazy a objekty nebo performance související s archetypálními znaky. K lettrismu mají blízko i dynamické a zároveň příjemně dekorativní koláže a kolážované objekty Karla Trinkewitze.

Dalibor Chatrný se ve své rozmanité a přitom soustředěné tvorbě dostával na rozmezí výtvarného projevu, přírodních věd, poezie a projektů pro veřejný prostor. Výtvarně interpretoval básně nebo fotografie. Čestmír Kafka došel recyklací nalezených prvků ke krajně úspornému projevu, v němž se přesně zrcadlilo naše prostředí. Libor Fára, jenž se vedle scénografie stejně intenzivně věnoval volné tvorbě, vytvářel pozoruhodné objekty či reliéfy skládané z dřevěných prvků nebo série nápaditých, rafinovaně komponovaných fotomontáží.

Šité koláže bývalého krejčího

Zajímavou osobností se stal Josef Hampl, kterého zprvu ovlivnil Vladimír Boudník. Brzy se však vydal vlastní cestou a využil zkušenost ze své původní profese – byl vyučený krejčí. Z ručních papírů, kopíráků, útržků fotografií nebo dopisů vytvářel série pozoruhodných šitých koláží.

Z poněkud mladší generace jsou zastoupeni Pavla Aubrechtová, která si našla svou vlastní metodu v jemných kolážích utvářených z natrhaných papírků, nebo Vladimír Gebauer s jeho střídmě utvářenými kolážemi a asamblážemi. Zajímavou osobností se stal Michal Cihlář, který se vedle tematických souborů koláží, k nimž sbírá prvky s neobyčejnou trpělivostí, zabývá také grafikou a fotografií.

Dá se bez nadsázky napsat, že se založením a rozvíjením sbírky, na kterou může být Pražská plynárenská hrdá, se uskutečnila velmi dobrá myšlenka, protože koláž byla a dosud je jedním z nejtypičtějších výrazových prostředků moderní doby.

Do 30. dubna probíhá v Galerii Smečky výstava s názvem Všechno je koláž, která diváky, až bude možnost galerii navštívit, seznámí s reprezentativním výběrem z této sbírky.