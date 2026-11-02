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Rock jako bodnutí štírem. Do Prahy míří hardrockoví nestoři Scorpions

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  11:25aktualizováno  11:25
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Kapela Scorpions

Kapela Scorpions | foto: Frank C. Dunnhaupt

Koncert Scorpions v pražské O2 areně, 26. 5. 2022
Koncert Scorpions v pražské O2 areně, 26. 5. 2022
Německá hardrocková kapela Scorpions
Koncert Scorpions v pražské O2 areně, 26. 5. 2022
7 fotografií
Německá kapela Scorpions se vrací do Česka. Jedna z nejúspěšnějších hardrockových skupin všech dob vystoupí 9. června 2027 v pražské O2 areně. Zaznějí největší hity jako Rock You Like a Hurricane, Still Loving You nebo Wind of Change.

Scorpions patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější rockové kapely hudební historie. Skupina vznikla v roce 1965 v německém Hannoveru a postupem let si vybudovala celosvětové renomé díky nezaměnitelnému zvuku, energickým koncertům a schopnosti oslovovat posluchače napříč generacemi. Prodala více než 100 milionů nahrávek a koncertovala na největších světových pódiích.

Zásadní průlom přišel v 80. letech s alby Blackout a Love at First Sting, která kapelu katapultovala mezi světovou rockovou elitu. Právě z tohoto období pocházejí hity No One Like You, Rock You Like a Hurricane nebo Big City Nights, které dodnes tvoří nedílnou součást jejich koncertního repertoáru. Scorpions se však proslavili také emotivními baladami, mezi nimiž vynikají Still Loving You a Send Me an Angel.

Zcela výjimečné místo v jejich diskografii zaujímá skladba Wind of Change, která se stala symbolem politických a společenských změn na přelomu 80. a 90. let. Píseň inspirovaná atmosférou konce studené války dodnes patří k nejznámějším rockovým baladám všech dob.

Vstupenky v ceně od 1 800 Kč budou v prodeji od 6. listopadu od 11:00 hodin.

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