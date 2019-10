Scorsese naštval fanoušky. Komiksové filmy nejsou skutečná kinematografie, tvrdí oscarový režisér

LOS ANGELES Oscarový režisér Martin Scorsese pobouřil komiksové fanoušky, když v rozhovoru prohlásil, že filmy od komiksového giganta Marvel nejsou skutečná kinematografie, nemají filmovou hodnotu. Naštvané reakce ne sebe nenechaly dlouho čekat. Do Scorseseho se opřel i herec Samuel L. Jackson nebo režisér James Gunn.

Vše začalo rozhovorem z konce minulého týdne, který Martin Scorsese poskytl magazínu Vulture ku příležitosti uvedení svého nového filmu Irčan. Na otázku, jestli viděl nějaké filmy od Marvelu odpověděl, že se snažil an ně podívat, ale není to pro něj opravdová filmařina. „Nejsou to filmy, ve kterých se postavy snaží sdělovat skutečné emoční a psychologické zážitky jiným postavám,“ vysvětlil režisér svůj postoj.

Podle herce Samuela L. Jacksona, který ve filmech od Marvelu hraje velitele organizace S.H.I.E.L.D Nicka Furyho, je to normální, protože ne všem se líbí zase to, co točí Scorsese. Scorseseho výrok je podle herce stejný, jako kdyby režisér řekl, že animovaný králík Bugs Buny není vtipná postava.



„Spousta Italoameričanů si určitě myslí, že by o nich Scorsese takové filmy točit neměl,“ narážel Jackson na režisérův film Mafiáni (1990), který vypráví o americké rodině původně italských mafiánů. „Každý má právo na názor, je to v pořádku. Nikdo kvůli názoru někoho jiného nepřestane točit filmy,“ dodal.



„Martin Scorsese je určitě jedním z mých pěti nejoblíbenějších režisérů. Tenkrát mě dopálilo, když kritizoval Poslední pokušení krista (1988) a přitom ten film ani neviděl. Teď jsem smutný z toho, že stejným způsobem shazuje i moje filmy,“ reagoval na sociálních sítích režisér James Gunn, který pro Marvel natočil dvojici filmů o Strážcích galaxie.

„Pamatujte si, že i když je to Martin Scorsese, tak nemá právo rozhodovat o tom, co je a není kinematografie,“ myslí si spisovatelka Anne T. Donahuová. „Ten týpek Martin Scorsese vůbec neví, o čem mluví,“ shrnul svůj na Twitter svůj názor uživatel s přezdívkou Actually Spooky. „Skoro bych se vsadil, že Scorsese si doma stále dokola pouští marvelovku Thor: Temný svět,“ zažertoval umělec Scott Johnson.