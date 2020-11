Sean Connery trpěl demencí. Hodně ho to poznamenalo, řekla v rozhovoru jeho žena

LONDÝN V rozhovoru pro deník The Mail manželka Seana Conneryho Micheline Roqueburnová prozradila, že slavný herec v posledních měsících svého života trpěl demencí.

„Trpěl demencí a hodně ho to poznamenalo. Nakonec se mu ale jeho přání splnilo. Odešel bez toho, aby kolem sebe nadělal humbuk,“ prohlásila v rozhovoru Roqueburneová, se kterou byl Connery ženatý od roku 1975.

„Pro něj už to nebyl žádný život. Ke konci už se nebyl schopný ani vyjádřit,“ dodala. „Alespoň zemřel ve spánku. Odešel pokojně. Byla jsem s ním celou dobu. Takhle si to přál.“



Hercovu smrt pro BBC okomentoval i jeho syn Jason: „Byl to smutný den pro všechny, kteří znali a měli rádi mého otce. Je to ztráta pro všechny, kteří si užívali jeho daru hereckého talentu.“

„Seana jsem si opravdu vážil. Jeho moudrost, skromnost a upřímnost mě vedly od chvíle, kdy jsem ho poznal. Byl první hvězdou, která dokázala efektivně kombinovat drama, akční filmy i komedie. Vše zvládal skvěle a s důstojností,“ nechal se pro deník The Guardian slyšet Nicolas Cage, jenž s Connerym hrál ve známém filmu Skála (1996) režiséra Michaela Baye.

„Práce s filmovým Jamesem Bondem byl neskutečný zážitek. Sean mě sice nikdy nepozval na golf, protože byl nejspíš opravdu golfovým puristou, jenž si dává pozor na to, s kým hraje, ale rád chodil do restaurací a vyprávěl poutavé příběhy. Bude mi chybět,“ prohlásil taktéž pro The Guardian režisér Gus Van Sant, jež s Connerym natočil drama Osudové setkání (2000).



Sean Connery zemřel ve věku 90 let 31. října ve městě Nassau na Bahamách, kde s Micheline Roquebrunovou žil již od devadesátých let.