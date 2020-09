Sedm let v drsné Číně. Novinář Tomáš Etzler se bude zpovídat ve filmu Nebe

Detektivní práce a hra na kočku a myš s policií a úřady. Tak novinář Miroslav Etzler popisuje svůj vhled do života opuštěných dětí v v Číně, kde strávil jako zpravodaj sedm let. Dokumentární snímek Nebe vstoupí do českých kin 30. října.

Celovečerní dokumentární film Tomáše Etzlera obrazově kombinuje původní materiály natočené čínským štábem s bohatými videoarchivy autora, jež vznikly během jeho působení v Číně (stálý zpravodaj České televize a CNN). Režisérsky a scenáristicky na projektu spolupracovala i dokumentaristka (Chci tě, jestli to dokážeš, Jiří Trnka: Nalezený přítel). Nápad natočit dokument o čínských opuštěných dětech se zrodil spontánně nad šálkem kávy v Pekingu v druhé půli roku 2012. K upevnění tohoto rozhodnutí pak vedla série tragických událostí. V prosinci 2012 se pět chlapců bez domova mladších deseti let udusilo v kontejneru na odpadky v jihočínské provincii Kuej-čou poté, co si uvnitř rozdělali oheň, aby se zahřáli. „ Žádný poctivý novinář žijící a pracující v Číně nemůže ignorovat témata související s porušováním lidských práv v zemi. Jako člověk, který vyrostl v komunistickém Československu, jsem navíc měl během svého sedmiletého působení v Pekingu o lidskoprávní témata osobní zájem. Zpracovávání těchto témat v Číně je tou nejtěžší novinářskou prací, kterou jsem kdy dělal,“ vysvětluje Etzler.