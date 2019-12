Seňorita, Billie Eilish i Ed Sheeran. Aplikace Spotify zveřejnila nejposlouchanější skladby a interprety roku

Společnost Spotify zveřejnila seznam nejposlouchanějších skladeb roku 2019 i za posledních deset let. Zároveň uveřejnila i nejúspěšnější umělce a alba. Přední příčky obsadili umělci Drake a Ed Sheeran.

Nejposlouchanější umělcem za poslední dekádu je na Spotify kanadský rapper Drake. Jeho píseň One Dance je pak druhou nejposlouchanější skladbou za uplynulých deset let. Před ní se umístila jen Shape of You od britského zpěváka Eda Sheerana, který se v žebříčku úspěšnosti umělců za poslední desetiletí vyšplhal na druhé místo hned za Drakea. Píše to server BBC.



Rok 2019 ovládl americký rapper, zpěvák a kytarista Post Malone. Ačkoliv v Británii skončil „až“ druhý, právě za Edem Sheeranem, celosvětový žebříček patřil právě čtyřiadvacetiletému Američanovi.



Grafy za poslední desetiletí jsou však podle BBC ovlivněny hudbou dnešní doby a počtem uživatelů Spotify. Tato služba jich měla v roce 2009 pouze 7 milionů, zatímco nyní aplikaci používá přes 248 milionů aktivních uživatelů měsíčně, z nichž skoro polovina si připlácí za prémiové služby.

Someone you loved

Společnost Spotify zveřejnila i nejposlouchanější skladby letošního roku. Zatímco druhé místo bylo shodné v Británii i v celosvětovém žebříčku, obsadila ho skladba Bad Guy od mladičké americké umělkyně Billie Eilish, první místo se lišilo. Ve Spojeném království zvítězila píseň Someone You Loved od Lewise Capaldiho, celosvětovým hitem číslo jedna byl na Spotify duet Señorita od Camily Cabello a Shawna Mendese.

Rovněž žebříček alb v Británii ovládl skotský hudebník Lewis Capaldi s albem Divinely Uninspired To A Hellish Extent, z něhož je i jeho nejúspěšnější píseň. Celosvětovému pořadí pak vévodí album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? zpěvačky Billie Eilish, která 18. prosince oslaví teprve své osmnácté narozeniny.