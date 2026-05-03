Změna žánru i atmosféry. Seriál Jitřní záře střídá v hlavním čase Buldoka z Poděbrad

V televizním světě TV Nova se schyluje k významné programové změně. Po úspěšném tažení kriminální série Buldok z Poděbrad přichází čas na výraznou změnu žánru i atmosféry. Na obrazovky se v hlavním vysílacím čase vrací silné sociální drama Jitřní záře.
Petra Bučková a Jan Plouhar v seriálu Jitřní záře (2022) | foto: Voyo

První polovina roku bezpochyby patřila fenoménu jménem Buldok z Poděbrad. Tato krimi komedie, sázející na kontrast živelné Sabiny Remundové a metodického Marka Adamczyka, si podmanila diváky svou lehkostí i malebnými kulisami lázeňského města. Přestože se toto duo stalo okamžitým hitem, jejich vyšetřování nyní dospělo do finále první řady. Ta končí na vrcholu popularity a uvolňuje místo projektu z úplně jiného soudku.

Nástup Jitřní záře: Boj jednotlivce proti systému

Od 3. května tak budou moci diváci na obrazovkách TV Nova sledovat drama Jitřní záře. Seriál měl svou původní premiéru na platformě Voyo již před čtyřmi lety a pro fanoušky kvalitní české produkce není neznámým pojmem.

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi sleduje odvážný pár (v podání Petry Bučkové a Jana Plouhara), který vyměnil civilizaci za samotu a svobodu. Jejich sen o nezávislém životě mimo systém se však začne hroutit v momentě, kdy úřady odmítnou akceptovat jméno jejich dcery – Jitřní záře. To, co začalo jako nevinná touha žít po svém, se mění v neúprosný střet s mašinérií státu, který fatálně zasáhne nejen rodiče, ale i jejich dospívající dceru.

Z placené platformy k masovému publiku

Přesun Jitřní záře z digitální platformy do celoplošného vysílání potvrzuje dlouhodobý trend TV Nova. Stanice čím dál častěji nabízí své nejúspěšnější Voyo originály masovému publiku, čímž dává prostor náročnějším tématům, která rozvířila diskuzi na internetu, i u klasických televizních obrazovek. Buldok z Poděbrad sice odchází na odpočinek (pokud se s ohledm na úspěch nevrátí s druhou řadou), ale střídá ho příběh, který svou syrovostí a naléhavostí nenechá nikoho chladným.

