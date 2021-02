Seriál Last of Us odtajnil obsazení. V apokalypse podle videohry si zahrají herci ze Hry o trůny

LOS ANGELES Magazín Deadline přišel s informací o tom, kdo bude hrát Joela a Ellie, dvě ústřední postavy chystané seriálové adaptace videoherní série The Last of Us. Pedro Pascal a Bella Ramseyová oba hráli v dalším seriálu od HBO, fantasy hitu Hra o trůny.

Chystaný seriál by se měl odehrávat v době první hry ze série, nebo lehce po ní. Proto do role Ellie tvůrci obsadili sedmnáctiletou Bellu Ramseyovou. Její ztvárnění „předčasně dospělé“ Lyanny Mormontové, hlavy stejnojmenného rodu, ocenili kritici během posledních několika sérií Hry o trůny.

Roli Joela získal herec Pedro Pascal. Ten se ve Hře o trůny objevil jako Oberyn Martell. Mnohem známější je ale ze svých rolí v seriálech Narcos nebo Mandalorian.

Vypadá to slibně

S filmy a seriály podle videoher se poslední dobou roztrhl pytel. Některé z nich jsou opravdu špatné. Například Ježek Sonic, jenž ještě začátkem minulého roku řádil v českých kinech, se řadí mezi ty obstojné. Televize HBO si chce na seriálové podobě The Last of Us dát záležet.

Jako režiséra tvůrce si proto najala Craiga Mazina, tvůrce vychvalované minisérie Černobyl. Kromě Mazina bude na seriálu jako výkonný producent pracovat Neil Druckmann, autor scénáře a vizuální podoby videoherní předlohy. O soundtrack se pak postará Gustavo Santaollala, autor hudby k předloze.

Videohra The Last of Us. Videohra The Last of Us.

„Neil Druckmann je určitě nejlepším videoherním vypravěčem a The Last of Us je jeho opus magnum. Zpracovat tuhle hru mým snem a jsem více než nadšený, že si ho můžu splnit spolu s Druckmannem,“ okomentoval loňské oznámení projektu Mazin, vášnivý hráč videoher.



Craig Mazin má s postapokalyptickou tematikou zkušenosti. Ačkoliv Černobyl není přímo „postapo“, dobře navozuje atmosféru po katastrofě. Mazin také v současné době spolupracuje s režisérem Elim Rothem na filmové adaptaci videohry Borderlands, střílečky taktéž s postapokalyptickou tematikou.



V případě The Last of Us půjde o první průnik značky společnosti Sony Entertainment do světa seriálu. Zároveň ale probíhá natáčení filmu Uncharted podle další videoherní značky vlastněné Sony. V očekávaném filmu o neohroženém vykrádači hrobek si zahrají Tom Holland nebo Antonio Banderas.



O adaptaci The Last of Us se hovoří již od roku 2016. Původně mělo jít o film pod taktovkou režiséra Sama Raimiho, ale projekt uvázl na mrtvém bodě.