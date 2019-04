Seriál s přesahem. Hra o trůny je podle George R. R. Martina klimatickým varováním

ZÁPADOZEMÍ Hra o trůny není jen vyfabulovanou fantasy podívanou s draky, která dobývá monitory a televizní obrazovky. Spisovatel George R. R. Martin své dílo pojal i jako varování před klimatickou změnou. „Řešíme nepodstatné problémy,“ myslí si Martin.

Spisovatel George RR Martin.

„Lidé ze Západozemí bojují své osobní bitvy za účelem získání moci nebo bohatství. Ty je zaměstnávají tak moc, že zcela ignorují přicházející zimu, která může zničit je i celý jejich svět. Myslím, že je to jasná paralela s tím, co se děje s naší planetou. Hádáme se kvůli problémům, které jsou důležité - zahraniční politika, domácí politika, občanská práva, sociální odpovědnost nebo sociální spravedlnost. Všechno je to důležité, to ano. Na ty hádky ale vynaložíme tolik energie, že ignorujeme hrozbu klimatické změny, která je, pokud je mi známo, potvrzená více než 99,9 procenty vědecké komunity,“ prohlásil Martin již minulý rok v rozhovoru pro New York Times.

„Klimatická změna má opravdu sílu zničit náš svět. Zcela ji ignorujeme, zatímco se dohadujeme o příštích volbách nebo nezaměstnanosti. Třeba nezaměstnanost je samozřejmě důležitý problém. Všechno ostatní ale ztratí na důležitosti, pokud budeme mrtví a naše města budou pod vodou oceánů. Klimatická změna by tak měla být prioritou každého politika, který dohlédne dál, než jen k dalším volbám. Těch je ale bohužel velmi málo,“ uzavřel spisovatel.