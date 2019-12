Seriál Watchmen sklízí úspěchy. Tvůrce komiksové předlohy ho ale nemůže vystát

Přelomové dílo světového komiksu Watchmen - Strážci se dočkalo úspěšné seriálové adaptace. Tvůrce předlohy Alan Moore má ale pocit, že byl okraden o práva. Moore se také netají tím, že filmové a seriálové verze svých děl nesnáší.

Komiksovou minisérii Watchmen - Strážci o dvanácti sešitech vytvořili mezi roky 1986 až 1987 pro komiksové nakladatelství DC scenárista Alan Moore a kreslíř Dave Gibbons. Šlo o přelomové dílo. Ve světě, kde měli komiksoví hrdinové jasný morální kompas, vytvořila dvojice temné dílo s pochybnými superhrdiny neustále balancujícími na hraně dobra a zla. Komiks na svých stránkách rozvíjel myšlenky lidského údělu, zašlé slávy nebo pomsty.

Watchmeni byli navíc aktuální i svým zasazením. Tohle nebyl fiktivní Batmanův Gotham nebo Supermanovo taktéž vymyšlené město Metropolis. To byla reálná Amerika bez příkras. Studená válka zrovna eskalovala a strach z jaderné hrozby Moore v komiksu zachytil mistrovsky.



Smlouva s ďáblem

Smlouva, kterou Moore s nakladatelstvím DC měl, obsahovala dodatek o tom, že se scenárista vzdává práv na Watchmeny do doby, než se komiks přestane úplně vydávat. Scenárista si velmi brzy uvědomil svou hořkou chybu. Watchmeni do dnešního dne prakticky ani na chvíli neopustili tiskařské lisy. Tím spíš, že nakladatelství DC si dobře uvědomovalo, jaký klenot nyní vlastní. Nebylo v jeho zájmu komiks přestat tisknout.

Alan Moore se s nakladatelstvím DC rozkmotřil, protože byl přesvědčený o tom, že si takové jednání z jejich strany nezaslouží. „Úspěšně se vám podařilo mě oklamat. Už nikdy pro vás pracovat nebudu,“ prohlásil Moore v roce 2006 pro deník New York Times směrem k DC. Kromě Watchmenů takto „ukradlo“ Moorovi nakladatelství ještě například slavný komiks V jako Vendeta. Ten se v roce 2005 dočkal filmové adaptace s Natalií Portmanovou a Hugem Weavingem v hlavních rolích.

Nakladatelství DC navíc licenci na Watchmeny využívá i ke komiksovým pokračováním. Zatím vyšla dvě - jedno v roce 2012, druhé pak v roce 2017. Moore s Gibbonsem s nimi pochopitelně nemají nic společného.

Alan Moore je také známým odpůrcem filmových a seriálových adaptací svých děl. „Četl jsem scénář. Je to s*ačka,“ prohlásil například o výše zmíněné filmové adaptaci V jako Vendeta. S adaptacemi nechci být jakkoliv spojován. „Moje kniha je komiks. Není to román, není to film, je to prostě komiks,“ sdělil v roce 2005 pro magazín Entertainment Weekly. Práva k dílům, která stále vlastní, si bedlivě střeží a na adaptace je neprodává.



Zrada kamaráda

Moorovo jméno není v titulcích k novým Watchmenům k nalezení. Kreslíř původního komiksu Dave Gibbons ale svého partnera „zradil“ a u seriálů posloužil dokonce jako odborný konzultant. Těžko skrýval nadšení. „Myslím si, že seriál bude jiný, než lidé předpokládají. Je totiž vážně originální. Vážně se těším, až ho uvidím na obrazovce. Vždycky jsem odolával myšlence pokračování našeho komiksu, ale to, co Damon Lindelof (výkonný producent seriálu - pozn. red.) dělá, to je tomu na hony vzdálené,“ prohlásil Gibbons v letošním květnovém rozhovoru s magazínem Entertainment Weekly.

Díky úspěchu nového seriálu se debata okolo Moora a práva na adaptaci diskutabilně nejslavnějšího komiksového románu na světě znovu dostává do veřejné debaty. „Neexistovala možnost natočit verzi, která by Moora potěšila. To není vše, protože neexistuje ani žádná myslitelná verze Watchmenů, na kterou by se alespoň podíval,“ prohlásil Damon Lindelof v rozhovoru pro magazín Quartz.

Lindelofovi Watchmeni přitom nejsou přímou adaptací Moorova díla. Místo toho jde o originální příběh zasazený do současnosti a postavený na základech komiksu. Stejně jako on řeší seriál aktuální problémy. Těmi ale už není jaderná hrozba, ale rasové problémy.

Seriáloví Strážci se odehrávají 34 let po konci komiksu a jednu ze svých hlavních postav si vytvořili. Sister Night (Sestra noc), superhrdinka v podání afroamerické herečky Reginy Kingové, je kladnou postavou každým coulem. Právě ona v podobě jakéhosi maskovaného křižáka brázdí dystopickou Ameriku, v níž vládne rasová nevraživost, policejní brutalita a zlo s tváří bílého muže.

Nikoho nenechá na pochybách, že úspěch seriálu se odrazí i v prodejích komiksu. Ten se v nejbližší době určitě nepřestane tisknout. Alan Moore si musí na vysněný návrat svých práv ještě počkat.