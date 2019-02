Seriáloví Pratchett s Gaimanem. V Dobrých znameních si zahraje i Benedict Cumberbatch

ZEMĚ Démon s Andělem se dohodnou, že společně zabrání příchodu antikrista. Kultovní komediální román Dobrá znamení (Good Omens) napsali společnými silami Neil Gaiman a Terry Pratchett. Jeho seriálová podoba láká na netradiční vizuál a velmi zajímavé herecké obsazení. Seriál se dočká premiéry 31. května.

Démoni a andělé se nikdy příliš nemuseli. Když je ale v sázce osud světa, musí se démon Crowley (David Tennant) spolčit s andělem Aziraphalem (Michael Sheen). Spolu zjišťují, že antikrist sice na zemi už opravdu je, ale v porodnici to někdo popletl. Syn satanův tak vyrůstá v malé anglické vesničce a nic nenasvědčuje tomu, že by právě on měl usilovat o totální zničení.

Možná zajímavější je ale zbytek hereckého obsazení. Všemocného Boha si zahraje dvojnásobně oscarová herečka Frances McDormandová. Zlaté sošky získala za nejlepší výkon v hlavní roli ve filmech Fargo (1996) a Tři billboardy kousek za Ebbingem (2018). Jejím protipólem, pekelným Satanem, se stane populární britský herec Benedict Cumberbatch. Ten je v poslední době znám jako Sherlock nebo Doctor Strange z filmů studia Marvel.



„Je těžké přesně říct, co jsou dobrá znamení za žánr, protože Terry a Neil vytvořili unikátní svět. To samé platí i o scénáři seriálu, pro který Neil adaptoval knihu do co možná nejvěrnější podoby. Myslím, že jsem nikdy neviděl něco podobného. To určitě ani mnoho televizních diváků,“ popsal vyznění seriálu deníku The Herald herec David Tennant.



O scénář se postaral sám spisovatel Neil Gaiman, spoluautor knižní předlohy. Je zároveň i jeho tvůrcem (showrunnerem). Do režisérského křesla pak usedl Douglas Mackinnon (Létající skot, seriál Soumrak templářů).