Šest kluků se stále ohání plamenomety. Kapela Rammstein zní na novince dospěleji

BERLÍN/NEW YORK/PRAHA Na novinku industriálních divočáků Rammstein si fanoušci počkali dlouhých deset let. I přes několik slabších písní se Němcům daří udržet zběsilé tempo a nenudit. Instrumentálně je pak album od toho předchozího zase o velký kousek dál.

Už bylo na čase. Předchozí studiové album Liebe ist für alle da vyšlo v roce 2009 a již dlouho na něj v poličce sedá prach. Oznámení nového alba rozhodně vzbudilo zájem už jen třeba kvůli tomu, že měla dnes patrně nejznámější německá kapela deset let hudebního růstu k dobru. Na bezejmenné desce (pro kterou se ovšem vžil prostý název Rammstein) s obyčejnou zápalkou na obálce dokazují, že z těch let zúročili každý den.

Vrcholem celé desky je bezesporu monumentální otvírák Deutschland, který v singlové formě doprovází bezmála desetiminutový klip se zhuštěnou (a notně poupravenou) historií Německa. Ve videu si členové kapely zahráli na vězně koncentračního tábora i dozorce, takže na sebe první skandál nenechal dlouho čekat. Přesně tak, jak je u Rammstein dobrým zvykem. Novinkou je ale zvuk, kdy je hned z prvních tónů patrné, jak moc Rammstein za ta léta dospěli.



Výbornou skladbou je také Ausländer. Nepřináší sice vůbec nic nového, ale je to poctivá a vybroušená esence toho, k čemu Rammstein vždycky směřovali - ryčnému industriálnímu metalu s nábojem. Tajemná Puppe je zase pozvánka kapely do domu prostitutky, kterou zabil její zákazník. Je to přesně tak šílené, temné, znepokojivé a působivé, jak to zní. Radio, druhý singl z nové desky, je chytlavým milostným dopisem německé elektronické legendě Kraftwerk.

Nová deska je dobrým mixem osvědčených postupů i dobrého experimentování. Novinka na sebe nechala dlouho čekat, ale výsledek je precizně odvedená práce. Ti, kteří si koupili lístek na jeden v červnových pražských koncertů, se mají rozhodně na co těšit.