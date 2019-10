Sestup do pekla na epizody. Alighieriho Božská komedie se dočká seriálového zpracování

Americká televize Freeform patřící pod zábavního giganta Disney se po sérii nepříliš výrazných původních děl hodlá pořádně zviditelnit. Chce totiž do seriálové podoby zpracovat jedno z nejvýznamnějších literárních děl historie.

Božská komedie (La Divina Commedia) je rozsáhlé dílo italského básníka Danta Alighieriho, předchůdce slavné italské renesance. Vzniklo ve 14. století a skládám se ze tří samostatných částí - pekla, očistce a ráje. Hlavním hrdinou je sám autor, který musí všemi částmi projít ve snaze znovu shledat se se svou láskou Beatricii Portinariovou. V pekle a ráji hrdinu provází slavný římský básník Vergilius, v ráji pak sama Beatrice.

Alighieriho nejznámější dílo je i dnes zdrojem inspirace pro spisovatele i filmaře. Odkazují na něj film Clerks 2: Muži za pultem, seriál Arrow, Hannibal, oceňovaný film Davida Finchera Sedm nebo snímek Inferno podle románu amerického spisovatele Dana Browna. Poslední jmenovaný si Božskou komedii bere jako hnací motor celého díla.

Podle magazínu Deadline ale seriálová Božská komedie nebude dobovým převyprávěním. Televize Freeform ji hodlá seriálu dát moderní kabátek a zasadit ho do New Yorku. Grace Dantová je zhruba dvacetiletá dívka, kterou osud stíhá jednou jobovkou za druhou. Kvůli problémové rodině přišla o přátele i volný čas. Jednoho dne se ale její štěstí otočí. Grace zjistí, že za tím stojí samotný ďábel. Aby mu nepropadla duší, bude se v Alighieriho šlépějích muset vydat do pekla.

O seriál se postará Nina Fiorová a John Herrera. Oba pracovali například na seriálu Příběh služebnice nebo filmové sáze Očista (The Purge). Televize Freeform má nyní poměrně volné ruce, protože se rozhodla zrušit dva ze svých původních seriálů - Prolhané krásky: Perfekcionistky a komiksový Cloak & Dagger.