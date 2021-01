Sex a rozchody. Autorka Normálních lidí Sally Rooneyová vydá v září nový román

LOS ANGELES Příběhy čtyř lidí zažívajících sex, lásky i zklamání. Román Beautiful World, Where Are You (Kde jsi, krásný světe) vyjde v anglickém originále již 7. září. Podle románu Sally Rooneyové společnost Hulu uvedla úspěšný seriál Normální lidi.

Spisovatelka Alexe potká skladníka Felixe a požádá ho, aby s ní odjel na prázdniny do Říma. Dubliňanka Eileen si začne po krušném rozchodu flirtovat se svým kamarádem s dětství Simonem. Všichni jsou mladí, nespoutaní a toužící po citech. Jejich osudy se ale rozvíjejí jinými linkami. „Nemůžu se dočkat, až se ponořím do knih a všech těch barvitých postav, které svým vzácným talentem dokáže Rooneyová napsat. Vidina toho, že její třetí román vyjde již letos, je skvělá. Jaký dar v roce 2021,“ uvedla například vedoucí maloobchodní sítě knihkupectví Waterstones Kate Skipperová.

Sally Rooneyová se stala mezinárodní senzací už svým prvním románem Rozhovory s přáteli (česky 2019, Argo). Skutečným trhákem se stala ale až druhá kniha Normální lidi (česky 2020, Argo). Ta byla dokonce nominována na Man Bookerovu cenu a vyhrála Costa Award za nejlepší román roku. V roce 2020 Normální lidi do seriálové podoby přetavila britská BBC Three ve spolupráci se streamovacím gigantem Hulu. V hlavních rolích zamotaného milostného příběhu se představili Daisy Edgar-Jonesová a Paul Mescal. V Česku má vysílací práva na Normální lidí společnost HBO.