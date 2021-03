Sexuální život dětského hrdiny Tintina. Dědicové jeho tvůrce kvůli erotickým obrázkům podávají žalobu

PAŘÍŽ Dědicové komiksového kreslíře Hergého (Georges Prosper Remi) žalují francouzského umělce Xaviera Marabouta. Ten vzal Tintina a inspiroval se americkým umělcem Edwardem Hopperem. Vznikly obrázky, ve kterých je dětský hrdina staven do situací pro dospělé.

Zrzavý chlapec Tintin neobjevoval jen tajemství zaprášených hrobek a dalekých krajin, ale těšil se i z dívčích náručí a zaplivaných barů. Alespoň tak si to představuje francouzský umělec Xavier Marabout. Ve svých obrazech spojil Hergého Tintina a výtvarný styl amerického realisty Edwarda Hoppera. Svůj styl nazývá strip artem - vezme si prvky ze dvou neslučitelných světů, spojí je dohromady a okoření humorem.

Společnost Moulinsart, za kterou stojí Hergého dědicové, nařkla Marabouta z toho, že reprodukuje Tintina bez práv a svolení. Navíc jim vadí spoře oděné ženy. „Využívat reputace známé postavy k tomu, aby ji zasadil do eroticky laděných situací, nemá vůbec nic společného s humorem,“ sdělil právník společnosti. Ta proti Marabouovi již zahájila právní kroky.



Hergé do svých komiksů o Tintinovi ženy zpravidla nedával. „Žen si vážím příliš na to, abych z nich dělal karikatury. Hezké nebo ne, ženy nejsou komický prvek. Je to jejich mateřská stránka, které se nelze smát? Je to zvláštní uvědomit si, že ženy v mnoha komiksech prostě nevystupují,“ prohlásil jednou Hergé, jak píše Benoît Peeters v umělcově biografii.

Podle Maraboutova právníka jsou obrazy čistokrevnou parodií. „Copak se žádný z čtenářů nezamyslel, jaký asi Tintin vede sexuální život?“ ptal se.

Tintin není jediným kresleným hrdinou, kterého Xavier Marabout spojil s díly jiného výtvarného umělce. Dříve vytvořil obrazy spojením Batmana se světem rakouského malíře Gustava Klimta nebo komiksové hrdiny od Texe Averyho nechal proniknout do Picassova kubismu.

Belgický hrdina Tintin je vůbec jedním z prvních kreslených hrdinů na světě. Příběhy ryšavého chlapce a jeho věrného psíka totiž vycházejí již od roku 1929. Hergé napsal a nakreslil celých 24 příběhů, ve kterých se Tintin podívá po celém světě. V roce 2011 na jejich motivy natočil celovečerní film režisér Steven Spielberg.