Sexy lidé nemohou mít sex. Novým hitem Netflixu je bizarní reality show

LOS ANGELES Zábavní gigant Netflix vyrukoval s novou původní show Too Hot to Handle. Ta má jednoduchou premisu - na ostrově je spolu několik velmi dobře vypadajících lidí. Nesmí spolu ale nic fyzického mít, jinak sami sebe připravují o část peněžní odměny. Netflix navíc před nedávnem představil podobně „ujetou“ show Láska je slepá (Love is Blind).

Vody reality show jsou hluboké a zrádné. Producenti se předhánějí ve vymýšlení toho, co tu ještě nebylo, ale co je zároveň natolik mimo mainstreamovou produkci, že to osloví miliony diváků. V případě Too Hot to Handle (dalo by se hodně volně přeložit jako Tak sexy, že už to nezvládám) se jim to povedlo mírou vrchovatou.

Čtrnáct soutěžících (7 mužů, 7 žen) má za úkol vydržet čtyři týdny v tropickém ráji. Když se jim to podaří, rozdělí si mezi sebe peněžní částku v hodnotě 100 tisíc dolarů. Je zde ale háček - každý fyzický kontakt od obyčejného polibku po pohlavní styk z částky ukrajuje. Když se provinilý účastník rozhodné strávit celou noc o samotě, jeho „pokuta“ částka se do celkové částky vrátí.



Cílem Netflixu je (dle promočních materiálů) z pohledných lidí závislých na sexu a seznamovacích aplikací udělat někoho, kdo si bude osobních vztahů a emočního spojení vážit. Když některý ze soutěžících nevykáže žádný osobní posun, může být ze soutěže vyřazen.