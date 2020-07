Seznamte se, Erika. Robotka s umělou inteligencí bude hrát v novém sci-fi filmu

USA Mělo by jít o první film, který se plně spoléhá na herce umělé inteligence. Finančně ho podporují mimo jiné lidé stojící za snímky To the Bone či Loving Vincent. Přestože tvůrci stále hledají režiséra a herce do vedlejších rolí, ta hlavní je již obsazená. Androidkou Erikou.

Společnosti Bondit Capital Media, belgická společnost Happy Moon Productions a New Yorks Ten Ten Global Media se sci-fi film „b“, jehož náklady by měly dosáhnout 70 milionů dolarů, zavázaly podpořit, uvedl Hollywood Reporter.

Podle tvůrců půjde o první film, který se plně spoléhá na androida v roli herce. V tomto případě herečky. Scénář filmu je vytvořen na základě příběhu vedoucího vizuálních efektů Erika Phama. Ve snímku jde o příběh vědce, který za pomoci programu zdokonalí lidskou DNA, ale později zjistí, že s tím souvisí jistá nebezpečí. V jeho boji mu pak pomáhá právě Erika, žena - robot. Japonská představa krásy Eriku vytvořili Hiroshi Ishiguro a Kohei Ogawa. Šestapadesátiletý Ishiguro je vedoucím oddělení Inteligentní robotiky, které je součástí Katedry inovací na univerzitě v japonském městě Ósaka.

Ishiguro Eriku tvořil podle obrázků finalistek soutěže krásy Miss Universe. Jeho cílem bylo údajně vytvořit „nejkrásnější ženu na světě“. Jak uvádí New York Times, Erika by měla být více, než jen hezká tvář. Přestože je její úsměv bezchybný, u jejích zorniček je viditelné, že jsou vyrobeny z plastu. Její syntetizovaný hlas má britský přízvuk a slabý metalický tón. Vzhledem k tomu, že její chůze připomíná zpomalenou, případně naopak zrychlenou chůzi robota, ve většině filmových scén bude zachycena vsedě. Ishiguro a Ogawa naučili Eriku jednat pomocí principů uplatňujících se v umělé inteligenci. „Při hraní klasičtí herci zapojují do role své vlastní životní zkušenosti,“ řekl Khoze pro Hollywood Reporter. „Ale Erika žádné takové životní zkušenosti nemá. Byla vytvořena od nuly, aby hrála určitou roli. Museli jsme simulovat její pohyby a emoce, aby působily reálně. Kvůli tomu jsme měli speciální sezení jeden na jednoho, kde jsme ji učili prožívat určité emoce, ovládat rychlost jejích pohybů a řeč těla.“

Snímek zatím nemá režiséra Některé scény androidka „natočila“ v Japonsku již v roce 2019. Minimálně do roku 2021 ale Eriku na filmových plátnech diváci neuvidí. Producenti snímku stále hledají režiséra a herce do vedlejších rolí.

Jisté ale je, že zatímco filmová studia byla kvůli koronavirové pandemii uzavřena a herci pobývali v karanténě, pro Eriku momentální situace nepředstavuje problém. Nehrozí totiž, že by kvůli podání ruky či polibku chytla infekci. Oživlý James Dean Pokud jde o kreativitu Hollywoodu, není to poprvé, co se pokusil využít nestandardních metod k obsazení rolí. V loňském roce společnosti MOI Worldwide a Image Engine oznámily, že ve snímku Finding Jack o vietnamské válce si zahraje James Dean. Ano, ten samý Dean, který je již 65 let po smrti.

Deana, který zemřel v roce 1955 ve věku 24 let, tvůrci tvoří za pomoci speciálních vizuálních efektů. Používají k tomu i skutečné záběry a fotografie.

Ikonická fotografie. James Dean při natáčení filmu Rebel bez příčiny (1955).