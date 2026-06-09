Po Waka Waka je tu Dai Dai. Shakira opět nazpívala píseň pro fotbalové mistrovství

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  11:40aktualizováno  11:40
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Zpěvačka Shakira už potřetí spojila svůj hlas s mistrovstvím světa ve fotbale. Na blížící se šampionát, který začne 11. června a bude se odehrávat v USA, Kanadě a Mexiku, nazpívala píseň Dai Dai. Pěvecky se na ní podílel Burna Boy, spoluautorem skladby je Ed Sheeran.
Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai

Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai | foto: Profimedia.cz

Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai
Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai
Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai
Shakira na udílení Latin Grammy Awards (Seville, 16. listopadu 2023)
17 fotografií

Pod písní Dai Dai jsou kromě Eda Sheerana, Shakiry a nigerijského zpěváka Burna Boye podepsáni další tři autoři, jmenovitě Benny Adam, Jon Bellon a Alexander Castillo, který s Shakirou song produkoval.

Co se autorství britského písničkáře Eda Sheerana týče, s nápadem oslovit jej přišla sama Shakira.

V rozhovoru pro magazín Vogue zpěvačka na konto spolupráce s ním prozradila, že fungovala na jedničku. „Skvěle si rozumíme. Chtěla jsem, aby ta skladba byla fúzí všech možných stylů a žánrů. Jsou tam prvky afrobeatu, karibské rytmy, kytary... A třešinkou na dortu byl Burna Boy – jeho hlas prostě miluju.“

Dále Shakira ve zmíněném článku prohlásila, že pro píseň na fotbalové mistrovství je z jejího pohledu nejdůležitější, aby se díky ní mohli lidé soustředit na daný okamžik a prožít ho opravdu naplno.

„Je v ní dobrý beat, rytmus, ale také silné a jasně formulované poselství,“ říká Shakira. V písni se mimo jiné zpívá: „Kde jde vůle, tam je cesta / Ty jsi pánem toho ohně a nikdo ti ho nemůže vzít“.

Poprvé nazpívala Shakira píseň pro fotbalový šampionát v roce 2010 – šlo o song Waka Waka (This Time for Africa), který doprovázel mistrovství světa v Jihoafrické republice. V roce 2014 společně s brazilským zpěvákem Carlinhosem Brownem natočila skladbu Dare (La La La), která zněla na šampionátu v Brazílii.

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