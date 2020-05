Silák k pohledání. Tvůrci Avengers chystají pro Disneyho hraného Herkula

LOS ANGELES Společnost Disney v posledních letech natáčí hrané podoby svých klasických animovaných snímků. Tím posledním oznámeným je Herkules, animovaný příběh na motivy řeckých bájí z roku 1997. Jako výkonní producenti u filmu budou bratři Joe a Anthony Russoovi, režiséři akčních hitu Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame.

Scénář by měl napsat Dave Callaham. Ten je podepsaný pod filmy Expendables: Postradatelní, Godzilla nebo Zombieland: Rána jistoty. Je tak pravděpodobné, že Disney bude chce po vzoru letošní Mulan udělat i z původně pohádkového Herkula velkolepý akční film.

Původní film se točil okolo mladého siláka Herkula, syna boha Dia, jenž je díky plánu boha podsvětí Háda vyhnán z Olympu. Na zemi se Herkules (stále obdařen božskou silou) musí naučit tomu, co to znamená být hrdinou. Do toho občas zazní nějaká ta disneyovská písnička od skladatele Alana Menkena.



Podle magazínu The Hollywood Reporter je celý projekt nového Herkula stále v úplných začátcích. Neznáme herecké obsazení ani režii, i když u té je možné, že se ji zhostí sami bratři Russoové. Některé zdroje pak ukazují na Jona Favreaua, který je podepsaný pod loňským remakem Lvího krále.





Nevíme s jistotou ani to, zda Disney snímek pošle do kin nebo rovnou na svou streamovací službu Disney+. Renomovaný fanouškovský blog DisInsider nicméně tvrdí, že se Herkules dočká řádné kinopremiéry.

Natáčení hraných verzí klasických animovaných filmů se může zdát jako nevděčná a poměrně nekreativní práce. Společnost Disney slaví s tímto přístupem obrovské úspěchy. Snímky jako Alenka v říši divů (2010), Kráska a zvíře (2017), Aladin (2019) nebo výše zmíněný Lví král vydělaly celosvětově více než jednu miliardu dolarů, často i přes poměrně vlažné recenze kritiků.

Disney má v přípravě i další hrané filmy na motivy klasik. Kromě již hotové (ale kvůli koronaviru odložené) Mulan jde například i o Malou mořskou vílu, Pinocchia, Bambiho nebo Zvoníka od Matky boží.