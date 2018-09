Šílenec bez make-upu. Joaquin Phoenix se představuje jako Joker na prvních snímcích

LOS ANGELES Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) byl v osmdesátých letech lehce vyšinutým podivínem. Sled událostí ale zapříčiní to, že se z něj stane vrah bez zábran. Snímek s jednoduchým názvem Joker se věnuje zrodu postavy, která bude v budoucnu terorizovat Batmana a celý Gotham.

Arthuru Fleckovi se nikdo nesměje! To je ale špatně, protože Arthur chtěl být vždycky uznávaným stand-up komikem. Jeho maniakální vtipy ale publikům v klubech spíše děsí. Arthur se začne pomalu propadat do svého vlastního šílenství. Mohla by vražda být vtipná? Snad ano, říká si Arthur, který přestává být sám sebou. Tak se zrodil Joker (anglicky šašek, ale také vtipálek), postrach s vražedným smyslem pro humor.

Joaquin Phoenix jako Joker. Snímek Joker (2019). Režie: Todd Philips.



Za snímkem stojí režisér Todd Philips (Týpci a zbraně, Pařba ve Vegas). Ten je spolu se scenáristou Scottem Silverem (Fighter, 8. míle) i autorem scénáře. (Kromě Phoenixe se ve snímku objeví i Robert De Niro (Stážista, Mafiáni), Frances Conroyová (Zamilován, Vůně ženy) nebo Zazie Beetzová (Deadpool 2, seriál Atlanta).

Joker je klasickou filmovou postavou a neznámějším nepřítelem superhrdiny Batmana. Vůbec prvním hraným Jokerem byl pro televizní seriál herec Cesar Romero. Výrazným Jokerem se poté stal herec Jack Nicholson v roce 1989 pro batmanovský film režiséra Tima Burtona. V roce 2008 si padoucha zahrál ve filmu Temný Rytíř dnes již zesnulý herec Heath Ledger. Podle kritiků i diváků byl Ledgerův Joker vůbec ten nejlepší. V letošním průzkumu serveru Ranker.com byl dokonce zvolen jako nejlepší filmový padouch všech dob. Porazil například i Dartha Vadera.

V roce 2014 se role Jokera zhostil herec Cameron Monaghan v seriálu Gotham, který stále běží. Právě Gotham se také věnoval zrození legendárního padoucha a zpracoval tak stejnou látku jako chystaný film. V roce 2016 se jako zatím poslední inkarnace Jokera představil zpěvák a herec Jared Leto ve snímku Sebevražedný oddíl. Letův herecký výkon i film samotný se ale od kritiky dočkaly spíše negativního ohodnocení.