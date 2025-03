Zemřel britský spisovatel Simon Mawer, autor románů Skleněný pokoj a Pražské jaro

„Byl to skvělý společník - vřelý, vtipný a měl nesmírné znalosti o široké škále témat. Není mnoho spisovatelů, kteří vás přesvědčivě dokážou přenést od Malty 16. století až k ruské invazi do Prahy,“ uvedl Richard Beswick, ředitel nakladatelství Abacus, které Mawerovy knihy vydávalo 25 let.

Mawerovým nejslavnějším románem je podle nakladatele Skleněný pokoj, který vypráví o o židovsko-křesťanském manželském páru v předválečném Československu a je inspirován osudy známé brněnské vily Tugendhat. V roce 2009 se román dostal mezi finalisty Man Bookerovy (nyní Bookerovy) ceny, která je nejprestižnějším oceněním v anglofonní literatuře.

V románu Pražské jaro z roku 2018 Mawer mapuje optimismus roku 1968 v tehdejším Československu i jeho náhlý konec po invazi armád Sovětského svazu a dalších členů takzvané Varšavské smlouvy očima trojice Britů, kteří se v bouřlivém období ocitají v Praze.

„Simon byl velmi mladistvý a energický sedmdesátník, který v sobě měl ještě spoustu knih a stále měl světu co říct. (...) Ztratili jsme výjimečného spisovatele a člověka,“ prohlásil Beswick.

Mawerův otec byl důstojníkem britského Královského letectva (RAF) a jeho povolání rodinu zavedlo do různých zemí po celém světě. Mawer tak čerpal literární inspiraci z mnoha míst, kde žil. Rodina pobývala například na Kypru, kde je zasazen Mawerův román Swimming to Ithaca (Plavání na Ithacu), nebo na Maltě.

Mawer vystudoval biologii na Oxfordské univerzitě a později se stal učitelem biologie v Římě, kde strávil velkou část života. Jeho zájem o vědu a genetiku se promítl do řady jeho děl, včetně románu Mendelův trpaslík a jeho poslední knihy Ancestry (Rodokmen).