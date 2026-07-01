Jaroslav Bouček, producent Havlova Odcházení, vstoupí do síně slávy

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  19:10aktualizováno  19:10
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Jaroslav Bouček

Jaroslav Bouček - Mezinárodní filmový festival, Karlovy Vary (3. července 2008) | foto: Marek NavrátiliDNES.cz

Filmový producent Jaroslav Bouček při slavnostním otevření kreativního centra v...
V českoskalické vile Čerych v roce 2010 natáčel Václav Havel film Odcházení,...
Z natáčení filmu Odcházení - Václav Havel se spolupracovníky, Jaroslav Bouček...
Jiří Bartoška, Jiří Macháček, Kryštof Mucha, Vojtěch Dyk, Aleš Najbrt a
6 fotografií
Na 60. karlovarském festivalu bude v neděli uveden do Producentské síně slávy Jaroslav Bouček, který stál u zrodu filmů Je třeba zabít Sekala, Amerika, Babí léto nebo Odcházení. Stane se tak pátým držitelem čestné sošky, již udílí Asociace producentů v audiovizi.

Jaroslav Bouček začínal na Barrandově, kde se věnoval produkci, od funkce asistenta až po vedoucího produkce. Spolupracoval třeba na seriálech Návštěvníci, Chobotnice z II. patra nebo Lucie, postrach ulice.

Po konci éry státního filmu působil na Barrandově jako produkční ředitel a později jako šéf jednoho z center, ale pak se rozhodl, že zkusí kariéru soukromého producenta, a začal snímkem podle Kafkovy předlohy Amerika.

Filmový producent Jaroslav Bouček při slavnostním otevření kreativního centra v českoskalické vile Čerych, na stropě haly jsou vidět zrestaurované malby od Františka Kysely. (4. října 2025)
V českoskalické vile Čerych v roce 2010 natáčel Václav Havel film Odcházení, producent snímku Jaroslav Bouček na to vzpomínal. Pro záchranu vily získal svou dceru Elišku Kaplický Fuchsovou. (4. října 2025)
Z natáčení filmu Odcházení - Václav Havel se spolupracovníky, Jaroslav Bouček stojí vlevo.
6 fotografií

Mladým tvůrcům opakuje, že základem je dobrý scénář. „V Hollywoodu body naženete na tricích a hvězdném obsazení, ale u nás to prostě takhle nefunguje,“ vysvětloval, jak s Jiřím Křižanem dali dohromady drama Je třeba zabít Sekala, jež vyhrálo Českého lva.

Na svět přivedl ještě filmy Václav, Vrásky z lásky nebo Zlatý podraz, pro televizi vyráběl seriály Život na zámku či Život a doba soudce A. K. Bouček je členem Evropské filmové akademie a vedle producentské činnosti se věnuje dostihovým koním.

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