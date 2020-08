Skákej, bojuj, sbírej životy. Historii videoher představuje dokumentární série High Score

LOS ANGELES Zábavní gigant Netflix do své nabídky minulý týden zařadil nenápadně se tvářící dokumentární sérii, která se ale záhy stala hitem. High Score sází hlavně na autentické vzpomínky vývojářů a hráčů.

Jak vypadal pravěk videoherního průmyslu? Počítače a herní konzole z osmdesátých a devadesátých let zvládaly nepatrný zlomek toho, co svedou dnešní výkonné stroje. I tak několika generacím přichystaly nezapomenutelné chvíle zábavy a odreagování. Co stálo za úspěchem takových firem jako Nintendo, Sega nebo Electronic Arts? Jak vznikl žánr hry na hrdiny, takzvané RPG? Tyto otázky i mnohé další zodpoví High Score.

Za šestidílnou sérií stojí dokumentaristka France Costrelová. Ta je podepsaná pod sériemi Dark Net (2016-2017) a Finding Fathers (2011). Ta své rozhodnutí natočit videoherní dokument obhajovala tím, že právě videohry jsou univerzálním jazykem po celém světě.



High Score je převážně sbírkou rozhovorů s vývojáři i samotnými hráči. Costrelové se podařilo vyzpovídat i úplné legendy oboru, jakými jsou Tomohiro Nišikado (tvůrce Space Invaders) nebo Šigera Mijamora (tvůrce nejznámější videoherní postavičky, instalatéra Maria).