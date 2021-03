Skupina velebící Lukašenka se na Eurovizi nejspíš nedostane. Není to první skandál písňové soutěže

Rotterdam Do celoevropské písňové soutěže Eurovize (Eurovision Song Contest) poslalo Bělorusko kapelu Galasy ZMesta. Podle pořadatelů je ale kapela propagandou kontroverzního prezidenta Lukašenka. Pokud kapela nezmění své texty, na soutěž se nedostane. Není to první problém podobného rázu, který pořadatelé musí řešit.

Probíhající politická krize v Bělorusku se mohla promítnout i do Eurovize. Země do soutěže vyslala kapelu Galasy ZMesta s písní Já tě naučím (Ya Nauchu Tebya). Podle porotců a Evropské vysílací rady (EBU) jde ale o Lukašenkovu propagandu a kapela se soutěže nezúčastní, pokud drasticky nepozmění text písně.

V písni se zpívá mimo jiné například o tom, že kapela naučí posluchače stát pevně na startu nebo spolknout návnadu na rybářském háčku. Galasy ZMesta jsou známí tím, že si dlouhodobě utahují z protestujících proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Protesty proti němu sílí od srpna, kdy vyhrál prezidentské volby. Podle mnohých tak ale učinil podvodem na úkor své oponentky Svjatlany Cichanouské.



„Došli jsme k názoru, že ta píseň není v souladu s apolitickým duchem celé soutěže,“ sdělila v tiskovém prohlášení Evropská vysílací rada a dodala, že by zařazením písně ohrozila reputaci celé soutěže.



Kapela má na svědomí i další kontroverzní texty. Ve skladbě Píseň manželky si dělají legraci přímo z Lukašenkovy oponentky Cichanouské. V písni nazvané Flétnistka je zase terčem posměchu Maryja Kalesnikavová, jedna z vůdčích osobností běloruské opozice, nyní ve vězení. Galasy ZMesta si jinak utahují i z vegetariánů nebo homosexuálů.



Bělorusko je v Eurovizi hráčem spíše menšího významu. Soutěže se zúčastnilo každoročně od roku 2004, ale do finále se dostalo jen čtyřikrát. Nejlépe se umístil v roce 2007 běloruský zpěvák Dmitrij Aleksandrovič Koldun. Dosáhl na šesté místo v celkovém hodnocení.

Oslavovat obsazení Krymu, nebo ho oplakávat?

Rozhodně to není poprvé, co musí apolitická Eurovize řešit politiku. V roce 2009 se například Gruzie přihlásila s písní We don´t Wanna put in. Už jen z posledních slov se dá poznat, že šlo o kritiku ruského prezidenta Vladimira Putina. Samotný text pak pojednával o válce o Jižní Osetii, kdy spolu Gruzie a Rusko vedly regulérní devítidenní válku. Gruzie odmítla text písně měnit a byla ze soutěže ten rok diskvalifikována.

V roce 2015 pak Arménie přihlásila píseň Don´t Deny (Nezapírejte), neskrývanou obžalobu Turecka za arménskou genocidu probíhající v letech 1915 až 1917. Tentokrát se ale organizátoři nechali obměkčit a píseň se soutěže nakonec zúčastnila. Jen název musel být změněn na Face the Shadow (Postav se stínu).

Ukrajinská zpěvačka Jamala v roce 2016 na Eurovizi představila svou píseň 1944. Ta pojednávala o deportaci Krymských Tatarů sovětským režimem. Zároveň šlo o paralelu na ruské obsazení Krymu z roku 2014. Píseň nakonec navzdory kontroverzím i ruské nelibosti celou soutěž vyhrála.

Rusko chtělo Ukrajině její píseň oplatit a proto už další rok plánovalo na Eurovizi (která se navíc konala v ukrajinském Kijevu) vyslat mladičkou proruskou zpěvačku Julii Samojlovou. Její píseň Flame is Burning (Oheň hoří) s kontroverzním textem měla navíc „premiéru“ právě při oslavách obsazení Krymu. Porota píseň ze soutěže vyřadila.

Příklady politického odboje se ale dají nalézt v celé historii soutěže. Například v roce 1969 ze soutěže na protest odstoupilo Rakousko. Ten rok se totiž soutěž konala ve španělském Madridu, toho času země ovládané diktátorem Franciscem Francem. Rakousko ostře nesouhlasilo s Francovou politikou útlaku.