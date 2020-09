Skutečná předloha a zapomenutý hlídač. Co možná nevíte o filmovém Vinnetouovi?

PRAHA V úterý 8. září slaví 90 let herec Mario Adorf. Ten se pro české publikum proslavil hlavně rolí hlavního padoucha Fredericka Santera z prvního filmového Vinnetoua (1963). Oslavte jeho narozeniny se serverem Lidovky.cz a přečtěte si pět věcí, které o Vinnetouovi možná nevíte.

Šílená návštěvnost



Uvádí se, že snímek vidělo v československých kinech více než 12 milionů diváků. Vinnetou byl údajně takový kult, že na něj někteří šli třeba i desetkrát. Pokud by to byla pravda, což je dnes již těžko ověřitelné, byl by Vinnetou z roku 1963 snad vůbec nejúspěšnějším filmem československé historie.