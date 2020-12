Slavná galerie moderního umění pod palbou. Váš zakladatel byl nacista, stěžují si architekti a designéři

NEW YORK Philip Johnson byl jedním ze zakladatelů slavné newyorské galerie moderního umění MoMA (The Museum of Modern Art). Na galerii je nyní vyvíjen tlak, aby se od jeho jména distancovala poté, co děkanka fakulty designu na Harvardově univerzitě (GSD) v otevřeném dopise prohlásila, že Johnsonova nacistická minulost je neslučitelná s dobrým jménem oboru.

„Jeho rasismus, fašismus a podporování bílé nadvlády (tzv. white supremacy, pozn. red.) nemají v designu žádné místo,“ píše v otevřeném dopise Sarah Whitingová, děkanka fakulty designu slavné Harvardovy univerzity. Philip Johnson tuto fakultu vystudoval, než v roce 1932 do galerie MoMA nastoupil. Johnson pracoval jako hlavní kurátor oddělení architektury a designu, které sám založil. Proslavil se jako úspěšný architekt. Mezi jeho nejznámější stavby patří Skleněný dům (The Glass House), ve kterém až do své smrti v roce 2005 bydlel, nebo divadlo Davida H. Kocha, kde dnes sídlí newyorský balet. Galerie MoMA v New Yorku.

Johnson se svými pronacistickými a rasistickými postoji netajil. Pokusil se ve Spojených státech založit jednu z prvních nacistických stran a osobně se zúčastnil slavného norimberského sjezdu NSDAP v roce 1938. Adolfa Hitlera nazýval kouzelníkem.

Mark Lamster, autor Johnsonovy biografie The Man in the Glass House (2018, česky nevyšla), architekta de facto označil za nacistického agenta v srdci Spojených států. Johnson byl dlouho vyšetřován FBI a nakonec se svých postojů zřekl, nikdy ale nebyl z ničeho soudně obviněn. Nutno dodat, že otevřený dopis Whitingové reagoval již na dřívější popud skupiny Johnson Study Group, jenž sdružuje světové designéry a architekty. Skupina ve svém otevřeném dopise, jenž podepsalo na čtyřicet známých osob z oboru, apelovala na MoMu a GSD, aby ve svých titulech, názvech veřejných míst a jiných oceněních přestaly Johnsonovo jméno uvádět.