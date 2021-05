Slavná videohra vykradla příšery z mého filmu, tvrdí režisér. Titulní roli ve snímku ztvárnil Karel Roden

PRAHA Hororový snímek Frankensteinova armáda (Frankenstein´s Army) je plný groteskních příšer často poslepovaných z lidských a mechanických částí. Režisér filmu Richard Raaphorst tvrdí, že studio Capcom pro nový díl videoherní série Resident Evil jeho monstra okopírovalo.

Ruští vojáci najdou na samém konci druhé světové války zdánlivě opuštěnou továrnu, ze které se na ně vyřítí nestvůrná monstra. To jen doktor Frankenstein (Karel Roden) vytváří nacistům poslední zbraně z toho, co má zrovna po ruce - lidských mrtvol, generátorů, drátu i vrtule ze stíhačky Messershmitt.

Ačkoliv Frankensteinova armáda (2013) není vrcholem filmařského umění, na což poukazují i vlažné recenze, snímku se úspěšně dařilo děsit právě díky originálnímu vzhledu filmových příšer. Toho si patrně všimlo i japonské vývojářské studio Capcom, když hledalo inspiraci pro nový díl dlouholeté videoherní ságy Resident Evil, tentokrát s podtitulem Village.

Fanoušek filmu s přezdívkou CloneKorp na sociální síti Twitter porovnal filmové příšery s těmi videoherními a podobnosti jsou zcela očividné.

„Ach jo, to je horší, než jsem si myslel. Poprvé, když jsem to viděl, jsem byl pyšný a trochu naštvaný. Teď už jsem z toho jen smutný,“ odepsal na příspěvky sám režisér Raaphorst.



V rozhovoru pro magazín Eurogamer pak přiznal, že i celá jedna herní sekvence, jež vyvrcholí bojem s nestvůrou, je přímo vytržená z jeho filmu. „Dnes je těžké přijít s něčím originálním. Je to vážně těžká práce,“ prohlásil. „Oni pak akorát přijdou a strčí to do své hry.“ Studio Capcom zatím nařčení nekomentovalo.