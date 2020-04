Sloupky pro Guardian. Česky vychází další kniha italské spisovatelky Eleny Ferrante

Ani po třiceti letech není jasné, kdo se skrývá za pseudonymem Elena Ferrante. Její knihy dosahují astronomických prodejů a její knihy vycházejí ve čtyřiceti zemích světa. V dubnu vyšla její česky její kniha Příležitostné nápady.

Knižní mozaika Příležitostné nápady se skládá z jednapadesáti různorodých střípků čerpajících z autorčiny zkušenosti a poetiky, intuice a vlastního života. Přátelství, první láska, žárlivost, feminismus, náš vztah k rostlinám, změna klimatu, tajemství trvalého partnerství nebo krása jsou některá z velkých témat, o kterých Elena Ferrante psala každý týden po dobu jednoho roku na žádost deníku The Guardian, v anglickém překladu Ann Goldsteinové.



„Pokaždé jsem ve spěchu ponořila vědro do jedné z temných hlubin své hlavy, vytáhla ven nějakou větu a s úzkostí čekala, jaké další přijdou za ní,“ říká. Výsledkem je sbírka jednapadesáti textů nahlížejících do autorčina života i do života čtenáře, jenž je vyzván, aby přemítal o svých vlastních myšlenkách a pocitech k danému tématu. Dílo doprovázejí ilustrace Itala Andrey Uciniho, šité na míru jednotlivým textům.