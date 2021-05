Sluneční králové zůstávají. Národní muzeum prodlužuje egyptologickou výstavu do konce září

Praha Národní muzeum prodlouží do konce září egyptologickou výstavu Sluneční králové, která měla skončit 6. června. ČTK to v pondělí sdělila mluvčí muzea Šárka Bukvajová. Na výstavu, o niž je velký zájem, je možné přijít jen se vstupenkou z on-line rezervačního systému na konkrétní den a čas. On-line prodej vstupenek na první měsíc, tedy do 6. července, začal v pondělí v 11.00. Další termíny bude muzeum přidávat v závislosti na aktuálně platných protiepidemických opatřeních.

Výstava unikátních nálezů, které dlouho neopustily a již zřejmě neopustí území Egypta, patří k hlavním událostem Národního muzea i současných výstav v Česku. Výstava se připravovala několik let. Loni ji zbrzdila jarní vlna pandemie koronaviru. Expozice se poté otevřela 31. srpna a za první měsíc ji vidělo zhruba 17 tisíc lidí. Trvat měla do 7. února letošního roku, na podzim ji ale znovu uzavřela protiepidemická opatření. Krátce se otevřela v prosinci a provázel ji opět velký zájem a prodlužování otevírací doby. Po dlouhé době Sluneční králové přivítali návštěvníky až 4. května, nyní se ji podařilo znovu prodloužit.

„Jedná se o mimořádný úspěch, protože se nám jednání se všemi partnery vydařilo již podruhé za sebou. Na tuto výstavu nám přišlo mnoho pozitivních ohlasů od návštěvníků, ale také nespočet žádostí o její prodloužení, takže věřím, že toto je skvělá zpráva pro všechny milovníky egyptské kultury,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Pořadatelé výstavy uvádějí, že ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství artefaktů. Návštěvníci mohou vidět exponáty z mnoha světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Součástí výstavy jsou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru. Výstava vedle unikátních nálezů využívá i audiovizuální technologie.

Prodloužení výstavy je pro obě strany podstatné i z ekonomického hlediska. Egyptská strana nechtěla po NM žádné zápůjční poplatky, ale obě země se dělí o vstupné. Výstava má finanční náklady, i když je zavřená. Ve výstavě je stále přítomen jeden egyptský kurátor. Každý den předměty kontroluje, muzeum kurátorům, kteří se střídají, platí náklady, platit se musí i pojistka. Uspořádání výstavy česká vláda podpořila před dvěma lety přibližně 50 miliony korun, ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního muzea tehdy počítalo s tím, že 30 milionů korun by se mělo vrátit na tržbách.