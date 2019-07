Slušnost poletí oknem z výčepu. Snímek Národní třída podle románu Jaroslava Rudiše má první ukázku

Román oceněný prestižní Magnesií literou se v režii Štěpána Altrichtera stal hořkou celovečerní komedií. Snímek Národní třída s Hynkem Čermákem v hlavní roli se po úspěšné poslední klapce představuje v plnohodnotné ukázce.

Vandam (Hynek Čermák) je sice rváč, natěrač a obecně zkrátka potížista, ale je také sečtělý a zajímá se o historii. Aby také ne, když ji 17. listopadu 1989 dal sám do pohybu, když při demonstraci na národní třídě jako první uhodil pěstí. Tedy údajně. Jeho nerozluční kamarádi z hospody u Severka mu to však věří a přezdívají mu „Národní hrdina“. Vandama ale do hospody táhne i něco jiného - pohledná servírka Lucka. Když zjistí, že má dívka problémy s dluhy, rozhodne se jí pomoct. To ale ještě netuší, do čeho se to vlastně zapletl...

Konzervativnější diváci se možná zpočátku leknou Vandamova slovníku, ale myslím, že postupně pochopí, že se za drsnou vrstvou skrývá lidský příběh, který vezme za srdce každého. Má to být film přímý, našláplý, vtipný, má gradovat a vyústit v zajímavý konec. A tím si doufám získá pozornost širokého publika,“ říká režisér a spoluautor scénáře Štěpán Altrichter.



“Ta moje kniha je temná, ale má i hodně černého humoru. A právě to jsme se snažili ve filmu posílit. Jde to spolu ruku v ruce. Když někdo zajde s Vandamem na pivo, poučí se o životě, ale zároveň se taky myslím hodně zasměje,“ říká Jaroslav Rudiš o filmu Národní třída.



Obsazení Hynka Čermáka bylo jednoduché. Herec Dejvického divadla byl ten, kdo namluvil Národní třídu jako audioknihu, takže řada posluchačů si na jeho svérázného Vandama již stačila zvyknout.

V po boku Hynka Čermáka se v roli Psycha ve filmu představí Jan Cina, Lucku ztvárnila Kateřina Janečková. V Národní třídě dále hrají Václav Neužil, Jiří Langmajer, Jiří Šoch, Martin Sobotka, Erika Stárková, Lubor Šplíchal, Andrej Polák nebo Martin Siničák. Snímek se natáčel v české metropoli, především na pražských sídlištích Opatov a Háje, a také v centru Prahy na Národní třídě.

Scénář k filmu Národní třída psali Jaroslav Rudiš a Štěpán Altrichter hlavně v Berlíně, kde oba dnes převážně žijí. Novela Národní třída vyšla německy, holandsky, francouzsky, polsky, španělsky nebo maďarsky. Loni v listopadu měla v Cáchách premiéru její třetí německé divadelní uvedení, hra se jinak stále hraje i ve státním divadle v Drážďanech a podle knihy vznikla i rozhlasová hra ve WDR v Kolíně nad Rýnem.