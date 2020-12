Službu HBO Go příští rok nahradí HBO Max. Přinese bohatší nabídku i vyšší cenovku

PRAHA/LOS ANGELES Služba HBO Max ve Spojených státech odstartovala letos koncem května. Kromě velkých příslibů do budoucna láká Max i na kompletní katalog produktů společnosti WarnerMedia. V Česku a zbytku Evropy by se měla spustit v druhé polovině příštího roku. Nahradí stávající HBO Go.

Tuzemský Netflix čeká další konkurence. Služba HBO Max by se do Česka a zbytku Evropy měla dostat v druhé polovině příštího roku. Nahradí zde službu HBO Go, jenž má oproti Maxu chudší nabídku a tvoří spíše doplněk standardního televizního HBO. Velkým lákadlem HBO Max je kompletní katalog zábavního konglomerátu WarnerMedia, pod který spadá i jedno z největších hollywoodských studií Warner Bros. Divákům služba v USA po spuštění v nabídla asi 10 tisíc hodin obsahu, včetně filmů jako Matrix, Pán prstenů, komiksové podívané od DC a Marvelu, seriály Teorie velkého třesku nebo Rick a Morty.

Například oblíbený sitcom Přátelé, jenž pod WarnerMedia také patří, tak časem docela změní službu a zmizí z Netflixu, kde se dosud nachází. Jedním z velkých lákadel při květnovém spuštění měla být právě nová epizoda Přátel, kde se stará parta znovu sejde. Natáčení se ale kvůli koronavirové pandemii odložilo. Podle dostupných informací se diváci dočkají nové epizody nejspíše v březnu. Podobné epizody se časem dočká například i sitcom Fresh Prince. HBO také pro službu Max zapracuje na originálním obsahu. Podepsala smlouvu s oblíbeným režisérem J. J. Abramsem na tři vysokorozpočtové seriály. Další velkou událostí by mělo být zveřejnění „bájné“ Snyderovy režisérské verze filmu Liga spravedlnosti. Amazonka proti koronaviru. Nová Wonder Woman bude mít premiéru souběžně v kinech i na HBO Služba také od konce tohoto roku nabídne ostřejší a lépe ozvučený divácký zážitek. Své produkty Max přepne do vysokého rozlišení 4K a zapojí technologii Dolby Vision (vylepšuje barevné podání a dynamiku obrazu, pozn. red.). O zvuk se postará prostorová technologie Dolby Atmos. Ke změně dojde souběžně s premiérou očekávaného filmu Wonder Woman 1984. Změna se alespoň zatím dotkne jen vybraných filmů. HBO Max stojí 14,99 dolarů měsíčně (zhruba 320 korun). To je přesně o dva dolary více, než stojí HD balíček konkurenčního Netflixu (zhruba 280 korun). Musíme brát v potaz, že česká cena se při spuštění může lišit. Oproti HBO Go půjde ale nejspíš o radikální zdražení - „chudý příbuzný“ Maxu stojí měsíčně jen 159 korun.