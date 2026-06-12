Začíná Smetanova Litomyšl, kterou si od roku 2028 pohlídá Jakub Hrůša

Program hudebníci zopakují také v sobotu. Až do pátého července je připraveno množství akcí, které obsadí nejrůznější sály v Litomyšli a okolí a také zámecké zahrady, též programem Poetické a Výtvarné Litomyšle.
Šedesátý osmý ročník festivalu nabídne jako každoročně orchestrální koncerty, operní představení, muzikály či komorní recitály. Letošní ročník bude ozdoben přítomností London Symphony Orchestra s šéfdirigentem Antoniem Pappanem, přednesou Variace Enigma Edwarda Elgara a šestou symfonii Petra Iljiče Čajkovského.
Přes devadesát procent vstupenek je vyprodaných, avšak na některá představení je pár míst ještě volných. Například na program Opera gala fenomenálního Bryna Terfela a slovenské sopranistky Slávky Zámečníkové, ty doprovodí orchestr PKF – Prague Philharmonia za řízení Eugena Kohna. Posluchačům nabídnou pestrý program od operních árií přes muzikálové melodie až po velšské písně.
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Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina
Další program, na nějž lze ještě získat vstupenku, je rozlučka Petra Popelky se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Dirigent se čerstvě stal generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery a kvůli této pozici opouští i místo šéfdirigenta Vídeňských symfoniků. Koncert, na kterém kromě Schubertovy 8. symfonie zazní i Stravinského Oedipus Rex, bude mít nepochybně unikátní atmosféru.
Světové premiéry
Neméně zajímavý a ojedinělý bude koncert SILENTIUM! ensemble vedeného Tomášem Netopilem, ti uvedou novodobé premiéry barokních skladeb z kroměřížského archivu. Další novodobou premiéru přichystal Václav Luks s Collegiem 1704 a německo-ukrajinskou sopranistkou Katerynou Kasper, oratorium Susanna Georga Friedricha Händela uslyší Litomyšl dřív než Praha.
Jednou z dominant festivalového programu je též nastudování první verze opery Bohuslava Martinů Mariken z Nimègue v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila.
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Dirigent Petr Popelka se stane generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery
Vstupenky lze získat také na představení nazvané Divadlo světla, které společně nastudovaly soubory Geisslers Hofcomoedianten a Musica Florea. Jejich záměrem bylo přeměnit operní představení v živelnou operně-taneční podívanou. Toto představení je rovněž světovou premiérou.
Velikou změnu ohlásil festival ve středu 10. června, od sezony 2028/2029 se stane prezidentem festivalu dirigent Jakub Hrůša. Jak je zjevné nejen z dosavadní spolupráce České filharmonie s festivalem (je zde rezidenčním orchestrem), ani náznakem nehrozí, že by spolupráce byla pouze formální. Jakub Hrůša bude pomáhat nejen s dramaturgií a získáváním umělců pro festivalový program, chce se též podílet na profilaci Smetanovy Litomyšle, která se hodlá více soustředit nejen na opery, ale obecně na velká vokálně instrumentální díla.