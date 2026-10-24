Sedm předvánočních lákadel letní Smetanovy Litomyšle. Od Manciniho přes Glasse až po Rusalku

Smetanova Litomyšl nabízí od středy 21. října vstupenky na sedm akcí. Jednak jsou to operní představení jako Proces od Philipa Glasse. Skladatelovo dílo inspirované Kafkovým románem nastudovalo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Režijně se jej ujal Jiří Nekvasil a hudebně Marko Ivanović. Představení jsou dvě, v úterý 29. a ve středu 30. června v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže vždy od 21 hodin.
Dalším operním představením, na které si můžete opatřit vstupenku, je Mozartův Don Giovanni, kterého připravuje Národní divadlo Brno v režii Jiřího Heřmana. Hudebně jej nastudoval Václav Luks a Collegium 1704, návštěvníci se mohou těšit na sopranistku Robertu Mameliovou. Představení budou opět dvě, ve čtvrtek 1. a v sobotu 3. července na druhém zámeckém nádvoří, tedy ve Smetanovém sále od 20 hodin.
V nabídce předvánočního předprodeje jsou též dva operní recitály. Kateřina Kněžíková připravila s mladými zpěváky ukázky ze všech dokončených oper Bedřicha Smetany. Projekt navazuje na letošní Operní líheň a doprovodí jej Orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno řízený Robertem Kružíkem. Na druhé zámecké nádvoří se případně dostavte v neděli 4. července v 19:30.
Bohové a vyhnanci, tak se jmenuje program britského barytonisty Christophera Maltmana sestavený z árií a písní Julese Masseneta, Giuseppe Verdiho, Richarda Strausse a Richarda Wagnera. Držitele ceny Grammy a sólistu newyorské Metropolitní opery i milánské La Scaly doprovodí klavíristka Audrey Saint-Gilová. Koncert se odehraje v neděli 27. června od 15 hodin v Zámecké jízdárně.
Devět Bartošových koncertů ve čtyřech dnech
Posluchačsky patrně nejvděčnějším z nabízených předprodejových programů bude Filmová noc - pocta Henrymu Mancinimu, kde zazní filmová hudba k Růžovému panterovi i Snídani u Tiffanyho. Jako sólisté vystoupí sopranistka Janinah Burnettová a tenorista Chauncey Packer, kteří zazářili na letošním festivalu v Gershwinově opeře Porgy a Bess. Filmovou noc hudebně podpoří Filharmonie Hradec Králové řízená dirigentkou Annou Pozidis. Mancinimu budou patřit dva večery pátek 18. a sobota 19. července v 19:30 na druhém zámeckém nádvoří.
Vrcholem festivalu budou, a to bez ohledu na kompletní program, který organizátoři odtajní až začátkem roku, dvě položky předprodeje. Dvořákova Rusalka v podání České filharmonie a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Rusalku zazpívá sopranistka Ruzan Mantashyanová, prince tenorista David Butt Philip. Těšit se posluchači mohou na sobotu 12. června od 19 hodin na druhém zámeckém nádvoří.
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Kompletní provedení všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena jediným interpretem na jednom festivalu by bylo počinem samo o sobě. Klavírista Jan Bartoš provede interpretačně velmi náročný komplet v pouhých čtyřech dnech, 17. až 20. června, ve Smetanově domě. Ovšem ve čtyřech dnech to bude vlastně devět koncertů, například v sobotu 19. budou hned tři od 11, 17 a 22 hodin.
Vzhledem ke kvalitám Jana Bartoše a jeho dosavadním beethovenským kreacím je nač se těšit a navíc firma Animal Music pořídí z koncertů záznam, který následně vydá. Jak prozradil interpret, pořadí, v jakém skladby bude hrát, není chronologické, aby posluchači jednotlivých recitálů poznali Beethovena co nejplastičtěji. O tom, že se interpret pilně připravuje, svědčí i skutečnost, že si za jeden den zahraje i patnáct sonát.
Pokud byste předprodej nestihli, nezoufejte, jednak bude program zajisté mnohem bohatší a za druhé, do předprodeje pořadatelé uvolnili jen část vstupenek. Ale i tak by to mohly být originální vánoční dárky.