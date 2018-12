Smrtelné stroje jako smrtelné fiasko? Nové sci-fi od tvůrce Pána prstenů prý producenty zruinuje

PRAHA Nadcházející čtvrtek vstoupí do českých kin postapokalyptický sci-fi spektákl z produkce Petera Jacksona Smrtelné stroje. Novozélandský filmař proslul trilogiemi Pán prstenů a Hobit, na plátno také v minulé dekádě přivedl King Konga. Zatímco tolkienovskými adaptacemi kasovně bodoval, jeho aktuální dílo může na podobné ambice zapomenout. Očekává se naopak velký finanční průšvih.

Ve vzdálené budoucnosti má za sebou svět jadernou katastrofu. Země se proměnila v pustinu, v níž se poslední města pohybují na obřích kolech. Tato monstra mezi sebou nemilosrdně zápasí o poslední přírodní zdroje, nejtvrdší je mezi nimi Londýn. Taková je zápletka kultovní knižní tetralogie z pera britského autora Philipa Reevea, jejíž první díl nese název Smrtelné stroje. Právě úvodní kapitola ságy míří nyní ve filmové podobě do kin.

Smrtelné stroje (Mortal Engines) jsou vysněným projektem novozélandského režiséra Petera Jacksona. Převedení Reeveovy úvodní knihy na plátno věnuje veškerou energii od doby, co roku 2014 dostal do kin poslední díl z trilogie o Hobitovi. Právě vyčerpávající natáčení tolkienovské fantasy vedlo k tomu, že za aktuálním projektem stojí „pouze“ coby producent. Smrtelné stroje z režisérské stoličky dirigoval debutant Christian Rivers.

„Když jsme dokončili trilogii Hobit, soustředili jsme se na tento projekt,“ řekl Jackson při světové premiéře Smrtelných strojů v Londýně, která se odehrála minulý týden. Do českých kin vstoupí snímek ve čtvrtek, zámořská kina ho uvedou 14. prosince. „Nechtěl jsem, aby Rivers svůj první celovečerní film natočil s někým jiným. Přál jsem si být u toho, když začíná režisérskou dráhu. Odvedl úžasnou práci,“ podotkl Jackson.

Elrond jako hlavní záporák

Riverse coby režiséra nezvolil náhodou. Odpovídal za práci trikařů při práci na hobitovské trilogii, stejnou úlohu plnil na place během natáčení King Konga. Tvůrčí tým u Smrtelných strojů se zčásti překrývá s tím, jenž stál u zrodu Pána Prstenů či Hobita. Nejen kvůli Riversovi. Scénář napsal Jackson se svou ženou Fran Walshovou, hlavního záporáka odehrál Hugo Weaving, jenž ve filmech podle Tolkiena ztvárnil elfa Elronda.

„Měl jsem strach říct ano, protože jsem věděl, kolik úsilí a práce to bude stát a zároveň jsem se bál nabídku odmítnout. Kdyby ji přijmul někdo jiný a odvedl by špatnou práci, nakopal bych si,” řekl režisér Rivers agentuře Reuters. Plac během natáčení navštívil i autor literární předlohy Philip Reeve, který byl podle svých slov nadšený. Jásal nad hereckými výkony, stejně jako se mu zamlouvala výprava.

Jenže ani produkční dohled legendárního filmaře, osvědčená tvůrčí sestava a nadšení duchovního otce díla nejspíš nebude k ničemu. Snímek pořízený za sto milionů dolarů míří ke kasovnímu neúspěchu. Poslední odhady tržeb, tzv. tracking, se pohybují kolem 15 milionů dolarů za první tři dny v amerických kinech. Ze zámořských kinosálů pak podle předpokladů vynese na celkových tržbách nejvýš 60 milionů dolarů.

‚Je to prostě příliš divné‘

Aby producenti po podobně nákladném filmu přepočítávali zisky, uvedené cifry zdaleka nestačí. Úvodní víkend v Americe musí vynést zhruba 50 milionů dolarů, celkové tržby v zámoří pak musí zamířit ke dvěma stům milionů. Minimálně stejnou porci musí přidat zbytek světa. Pro srovnání: finální díl trilogie Pán prstenů za úvodní víkend v USA dosáhl tržeb 72 milionů dolarů, dohromady za něj lidé nechali v kinech celého světa 1,12 miliardy.

Experti odhadují, že Smrtelné stroje skončí ve ztrátě zhruba 140 milionů dolarů. Důvody mohou být nepřesvědčivé trailery, mdlá reklamní kampaň a především minimální rozruch kolem filmu na sociálních sítích. Za slabými odhady tržeb může být i nabitý prosincový kinoprogram, na plátna míří potenciální muzikálové, komiksové či dobrodružné hity jako Marry Poppins se vrací, Aquaman či Bumblebee.

„Chybějící hvězdy v první linii, steampunková estetika se málokdy promění v tržební úspěch a jméno režiséra nemá žádný zvuk. Ale především je to prostě příliš divné na to, aby se to trefilo do vkusu masového publika bez ohledu na to, jak dobré to ve finále může být,“ zvěstují filmu komerční neúspěch na serveru whatculture.com.