Smutek superhrdinů. Mocní Avengers ani napodruhé Avatara porazit nemusí

LOS ANGELES/PRAHA Snímek Avengers: Endgame se vrátil do kin, aby se znovu pokusil sesadit Avatara režiséra Jamese Camerona, nejvýdělečnější film historie. I tak je ale velmi nejisté, že se mu to podaří. Oba filmy totiž bodovali na jiných filmových trzích.

Komiksový opus Avengers: Endgame, vyvrcholení deseti let filmového univerza Marvelu, si z celosvětových kin odnesl zhruba 2,74 miliardy dolarů (při rozpočtu 356 milionů). Nepředběhl ale snímek Avatar (2009) režiséra Jamese Camerona, který celosvětově vydělal 2,78 miliardy dolarů, tedy zhruba o 40 milionů více.

Aby mohli Avengers uzmout deset let starému Avatarovi filmový trůn, vrátili se do kin s přidanými scénami (asi 15 minut obsahu). Přidané materiály obsahují krátké úvodní slovo režiséra Anthonyho Russoa, pocta Stanu Lee, vystřižené scény a klip k filmu Spider-Man: Daleko od domova. Tím se pokusí 11. července zlákat při svém návratu do tuzemských kin i české fanoušky. Podle odhadů se jim ale 40 milionový rozdíl, ačkoliv ten je v kontextu celkových vydělaných částek opravdu nepříliš výrazný, srovnat nepodaří.



Rozdíl, který může zapříčinit neúspěch Avengers, tkví ve filmových trzích. Avengers: Endgame bodovali hlavně na území Spojených států a v Číně, odkud si odnesli 53 % celkového výdělku. 43 % pocházelo ze zbytku světa. Avatar To měl naopak. Z amerického a čínského trhu si odnesl „jen“ 34 % z celkových tržeb a 66 % získal jinde, hlavně na evropských trzích.



Avengers navíc při svém opětovném uvedení nemohou do Číny, protože v zemi

stále platí nařízení pro zahraniční filmy, který umožní jejich promítání v kinech pouze po dobu třiceti dnů. To se vztahu i na případné prodloužené verze, které se započítávají k původnímu filmu. Na evropských trzích nemají Avengers takovou tažnou sílu jako měl Avatar a opětovné uvedení na tom pravděpodobně nic nezmění. Tím spíše, že právověrní komiksoví fanoušci již film viděli a na přidané scény, které navíc žádným zásadním způsobem nejsou propojeny s dějem filmu, si tak raději počkají jako na bonusové materiály třeba na DVD nosiči.

I kdyby Avengers Avatara nakonec porazili, co by bránilo Avatarovi vrátit se do kin také v nějaké úpravě? Vhodná příležitost by byla před premiérou druhého dílu s podtitulem Cesta vody (The Way of Water), která je naplánovaná na rok 2021.

Pokud Avengers tentokrát Avatara neporazí, určitě nezboří další možný rekord. V žebříčku nejvýdělečnějších filmů ve Spojených státech stále vede film Star Wars: Síla se probouzí (2015) . Ten v Americe vydělal 936 milionů dolarů a Avengers: Endgame na něj tak při jejich 834 miliony ještě více než sto milionů chybí.