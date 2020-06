Smutná dohra pro Pána tygrů. Zoopark Joea Exotica nakonec připadl jeho sokyni

LOS ANGELES Dokumentární seriál Pán tygrů (The Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) slavil v uplynulých měsících ohromný úspěch u diváků i íky barvité titulární postavě Joe Exotica. Oklahomský soud ale rozhodnul, že jeho příběh dopadne tím nejhorším možným způsobem. Varování, článek obsahuje vyzrazení děje seriálu Pán tygrů.

Soudce ve státu Oklahoma rozhodl, že zoopark založený Joem Exoticem (vlastním jménem Joseph Maldonado-Passage) připadne celý Carole Baskinové. To znamená šestnáct akrů půdy s desítkami kočkovitých šelem a jiných exotických zvířat. K tomu jako „příslušenství“ dostala Baskinová i vybavení budov a část vozového parku.

Jde o výsledek soudního sporu, který vedla společnost Big Cat Rescue (vlastněná Baskinovou) proti společnosti Greater Wynnewood Development Group, která do této chvíle pod vedením Jeffa Lowa spravovala původní Exoticův park.



Celý spor nezúčasněnému pozorovateli mnoho neřekne, ale pro ty, kteří žili dokumentární senzací Pán Tygrů znamená definitivní konec jednoho příběhu. Stalo se totiž to, čeho se Joe Exotic nejvíce obával.

Tygr proti tygřici

V centru dokumentární série Tygří král stojí excentrický homosexuál, polygamista, nadšenec do výbuchů a majitel parku plného exotických zvířat Joe Exotic. Proti němu stojí vypočítavá ochránkyně zvířat s (nejspíše) velmi temnou minulostí Carole Baskinová. Nepřátelství těchto dvou je to, co žene seriál kupředu. Šílená jízda Tygřího krále přiměje diváka pochybovat o tom, co je na tomto světě vlastně všechno možné.

Nepřátelství ústřední dvojice došlo tak daleko, že se Joe Exotic snažil o úkladnou vraždu své sokyně. To ho nakonec přivedlo do vězení, kde si odpykává 22 let. Kromě přípravy vraždy byl odsouzen i za týrání zvířat nebo jejich prodej na černém trhu

.

Mimochodem, Netflix chystá dramatickou adaptaci Pána tygrů. Ta by podle dostupných informací měla vycházet z reportážního článku novináře Leif Reigstada Joe Exotic: Temná výprava do světa zdivočelého muže (Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild). Práva pro sebe získal režisér a producent Dan Lagana, tvůrce seriálu Americký vandal.

Hlavní roli Joea Exotica si zahraje Nicolas Cage. Jeho obsazení do role pološíleného chovatele tygrů je poměrně překvapivé. Když odhlédneme od toho, že sám Joe Exotic chtěl, aby ho v adaptaci zahrál Brad Pitt, stejně jde podle všeho o žádanou roli. Zájem projevil například oceňovaný americký herec Edward Norton.