Smutné prvenství. Oznámení úmrtí herce Bosemana je nejúspěšnějším příspěvkem na Twitteru

LOS ANGELES Příspěvek na sociální síti Twitter s oznámením úmrtí hollywoodského herce Chadwicka Bosemana se stal nejúspěšnějším příspěvkem všech dob. „Lajklo“ ho více než 7 milionů lidí.

Novinku oznámil twitterový účet samotné společnosti Twitter. Příspěvek oznamující úmrtí herce na rakovinu tlustého střeva má přes 7,3 milionů srdíček od uživatelů sociální sítě, takzvaných lajků. Do této chvíle držel prvenství jeden z příspěvků bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, jenž ale získal „jen“ 4,3 milionů lajků.

„Nejvíc lajkovaný tweet všech dob. Pocta hodná krále,“ napsala společnost v příspěvku. Slovem král naráží na fakt, že patrně nejznámější roli zesnulého herce byl komiksový král T´Challa, znám také pod svým superhrdinským jménem Black Panther. T´Challa vládl fiktivnímu africkému království Wakanda, na což naráží zase hashtag Wakanda navždy (Wakanda Forever).



Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Chadwick Boseman zemřel na rakovinu, jež mu byla ve třetím stádiu diagnostikovaná již v roce 2016. Kromě komiksových filmů od Marvelu si zahrál například i soudce nejvyššího soudu v historickém firmu Marshall, vojáka ve Vietnamu v Bratrstvu pěti nebo slavného hudebníka Jamese Browna ve filmu Get On Up. Příspěvek oznamující jeho úmrtí zároveň uvádí, že většinu posledních rolí odehrál v pauzách mezi operacemi a chemoterapiemi. Bosemanovi bylo 43 let.