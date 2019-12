Snaha přiblížit se skutečnosti zkazí film, tvrdí režisér Le Mans '66 James Mangold

TORONTO/LOS ANGELES Režisér James Mangold má pocit, že by si filmaři měli vykládat historické události po svém. Což by podle něj mělo platit i pro herce. V kinech se právě prohání Mangoldův závodní snímek Le Mans ´66 s Christianem Balem a Mattem Damonem v hlavních rolích.

Režisér James Mangold má zkušenosti s adaptací skutečných historických událostí a postav do filmové podoby. Je podepsán pod filmy Narušení (1999), Walk the Line (2005) a nově i Le Mans '66. Není ale fanouškem dlouhého zkoumání zdrojových materiálů a snahy přiblížit se věrnosti za každou cenu.

„Přílišný výzkum může režisérovi stát v cestě a film zkazit. Může existovat tolik verzí Leeho Iaccocy, kolik jich najdete v různých knihách. Ze své pozice vedoucího herců vím, že i zde výzkum může být spíš na obtíž. Nehrajete skutečnou osobu, hrajete postavu podřízenou příběhu,“ prohlásil Mangold na premiéře Le Mans '66 na filmovém festivalu v Torontu. Režisérem zmíněný Lee Iaccoca byl generální ředitel divize Ford, ve filmu si ho zahrál Jon Bernthal.



„Pokud hrajete to, jak by se oni skutečně chovali, stanete se jimi, i když o nich vůbec nic nevíte. Je to vlastně úplně základní poučka,“ uzavřel Mangold. Matt Damon, který v Le Mans '66 ztvárnil geniálního konstruktéra Carrolla Shelbyho, prohlásil, že on ani Mangold nevěděli před začátkem natáčení téměř nic o autech.



Přičarovaná manželka

Natočit historicky 100% přesný film je samozřejmě nemožné. Historické výklady se často různí a někdy bývá důvodem prostě to, že by výsledný snímek byl pro diváky nezáživný. Například nejznámější westernová přestřelka u O.K. Corralu trvala ve skutečnosti zhruba třicet sekund. Slavný snímek Přestřelka u O.K. Corralu s Burtem Lancasterem a Kirkem Douglasem musel celou záležitost pořádně natáhnout, aby nebylo po všem dříve, než si divák stačí uvědomit, že se vůbec něco děje.

Snímek Statečné srdce (1995) s Melem Gibsonem je zase jiná situace. O skutečném Williamu Wallaceovi, vůdci skotského povstání, je toho známo tak málo, že si scenáristé mohli jeho postavu přizpůsobit vlastně úplně od základu. Udělali z něj farmářského synka, ačkoliv skutečný Wallace byl pravděpodobně aristokrat. „Přičarovali“ mu zabitou manželku, aby měl bojechtivý Skot záminku se mstít Angličanům.