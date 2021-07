Snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel vstoupí do českých kin 29. července

Snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel režiséra a autora knižní předlohy Patrika Hartla vstoupí do českých kin 29. července. Ještě předtím se 16. července uskuteční veřejná předpremiéra pro několik tisíc diváků v letním amfiteátru Lochotín v Plzni.

V hlavních rolích se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel nese tvář Martina Hofmanna. Ztvárňují kamarády, kteří si 20 let po maturitě přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.

Rozpočet 44 milionů korun překračuje podle producenta Martina Palána rozpočty srovnatelných filmových projektů. Distributor film s prvky komedie i dramatu označuje jako dramedy. „Já žánry neřeším, rád s humorem vyprávím o vážných věcech. Život taky není jenom komedie nebo jenom drama, ale něco mezi tím,“ řekl režisér Hartl.



Podle Hartla jsou muži v českých komediích často zobrazování buďto jako burani nebo roztomilí popletové. „Autentický mužský archetyp se vytrácí a já jsem chtěl přispět k tomu, aby se připomenul,“ uvedl Hartl. „Chci ukázat, že mužský svět je vztahový, komplikovaný, není placatý. Vlastně jsem tím filmem chtěl říct, že my muži nejsme idioti,“ dodal.

K filmu vznikla píseň Dobrá zpráva, hudbu složil Roman Holý a nazpívala ji čtveřice zpěváků Dan Bárta, Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert a Vladimir 518. „Ve filmu mám obsazení snů. A i pro filmovou písničku jsem si vysnil ideální čtveřici zpěváků, které mám nejradši,“ poznamenal Hartl. Vznikla i audiokniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kterou načetl Hofmann.

Představitel role Karla Hofmann si nedovede představit, že by roli v Hartlově snímku odmítl. „Asi kdyby strašně zprasil scénář, tak bych mu to řekl a něco bychom s tím udělali. Ale on ho napsal výborně. Tak jsem byl rád, že to konečně jde točit a byla by škoda, kdybych u toho nebyl,“ řekl.

Kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel vyšla v roce 2012 a díky oblibě u čtenářů se dočkala několika dotisků. Následující Hartlovy knihy Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend získaly ocenění Český bestseller. Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Je kmenovým autorem a režisérem pražského divadla Studio DVA, působí i na dalších scénách, jako jsou Divadlo Viola nebo Divadlo v Celetné.

Hartl v současné době pracuje na nové knize. „Dělám to podle modelu Dušana Kleina, který mě učil na FAMU a říkal, že vždycky, když je nějaký jeho film před premiérou, on už píše scénář dalšího a je emocionálně spjatý s novou látkou. Díky tomu není tak vystresovaný z toho, jak bude přijat předchozí film,“ sdělil.