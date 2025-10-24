Web The Sun uvedl, že David Ball zemřel ve svém domě v Londýně ve spánku. Příčina úmrtí není dosud oficiálně potvrzena, ale podle všeho trpěl vážnou nemocí.
„Je velmi těžké se o tuhle zprávu podělit. Dave byl z alba, které jsme dokončili, nadšený. Sdíleli jsme stejný smysl pro humor, lásku k muzice, filmům i knihám. Byl srdcem a duší Soft Cell. Děkuju ti za to, že jsi byl součástí mého života. Bez tebe bych nebyl tam, kde jsem,“ uvedl se svém prohlášení Marc Almond.
Duo Soft Cell vzniklo v roce 1978. Na scéně působilo s několika přestávkami až do letošního roku. Upozornilo na sebe hned debutovým albem Non-Stop Erotic Cabaret z roku 1981 s hitem Tainted Love, což je coververze písně americké soulové zpěvačky Glorie Jonesové.
David Bell kromě Soft Cell působil také v elektronické dvojici The Grid a jako producent spolupracoval s Pet Shop Boys, Davidem Bowiem, Kylie Minogue a dalšími.