Ve věku 55 let zemřela Sophie Kinsella. Napsala Báječný svět shopaholiků

  10:30aktualizováno  10:30
Autorka řady bestsellerů včetně Báječného světa shopaholiků Sophie Kinsella zemřela. Anglické spisovatelce bylo 55 let. S odvoláním na její rodinu o tom ve středu informoval zpravodajský web BBC. Autorce, která publikovala pod pseudonymem a jejíž vlastní jméno bylo Madeleine Sophie Wickhamová, byla v roce 2022 diagnostikována agresivní forma rakoviny mozku.

Britská spisovatelka Sophie Kinsella (14. srpna 2016) | foto: Profimedia.cz

„S těžkým srdcem oznamujeme, že dnes ráno zemřela naše milovaná Sophie (známá také jako Maddy, také jako Maminka),“ oznámila spisovatelčina rodina na Instagramu.

„Odešla pokojně, její poslední dny byly naplněny tím, co milovala nejvíc: rodinou, hudbou, teplem, Vánocemi a radostí... Navzdory nemoci, kterou nesla s nepředstavitelnou odvahou, se Sophie cítila opravdu obdarovaná – měla úžasnou rodinu, skvělé přátele a ve své literární kariéře dosáhla mimořádného úspěchu,“ uvádí se v příspěvku. Spisovatelka podle něj „nic nepovažovala za samozřejmost“. „Bude nám nesmírně chybět – bolí nás z toho srdce,“ uvedla rodina.

Knih Sophie Kinsella se prodalo více než 50 milionů výtisků ve více než 60 zemích a byly přeloženy do více než 40 jazyků, včetně češtiny. Její poslední kniha What Does It Feel Like? (Jaký je to pocit? - překlad ČTK), která v anglicky mluvících zemích vyšla loni v říjnu, byla dojemným a vtipným vyprávěním o jejím boji s rakovinou, které Kinsella napsala po operaci mozku. Její další díla zahrnují knihy Dokážeš udržet tajemství? či Dokonalá nevěsta.

První dvě knihy z osmidílné série „shopaholiků“ se dočkaly filmového zpracování v romantické komedii Báječný svět shopaholiků (2009) s Islou Fisherovou v hlavní roli.

