Souboj Jokerů. Jared Leto se údajně snažil zabránit vzniku komiksového hitu s Joaquinem Phoenixem

LOS ANGELES Přehnaná žárlivost je strašná věc. Platí to i o té profesionální. Herec a zpěvák Jared Leto, který si zahrál Jokera ve filmu Sebevražedný oddíl, měl pocit, že ho studio Warner Bros. podvedlo, když do chystaného sólového filmu o Jokerovi obsadilo Joaquina Phoenixe. Leto se údajně snažil produkci filmu ze všech sil zastavit.

Jared Leto nebyl potěšený, když se dozvěděl, že studio Warner Bros. plánuje sólového Jokera natočit s Joaquinem Phoenixem, ačkoliv Letovi prakticky slíbilo, že „korunním princem zločinu“ a arcinepřítelem Batmana bude on.

Jokera v nepříliš kladně přijatém filmu Sebevražedný oddíl (2016) ztvárnil právě Leto. Jeho nevýrazný herecký výkon se také stal jedním z bodů kritiky filmů, který mnozí nazývali komiksovou slátaninou. Podle magazínu The Hollywood Reporter to byl právě tento kámen úrazu, který Letovi zavřel dveře k vlastnímu sólovému filmu.



Leto údajně zašel tak daleko, že nařídil svému manažerovi Irvingu Azoffovi, aby promluvil s Warner Bros. a pokusil se přípravu filmu zastavit, což Azoff neudělal.

K Letově obhajobě, studio Warner Bros. nevěřilo ani v úspěch Jokera s Phoenixem. Údajně schválně přisoudilo režisérovi Toddu Phillipsovi malý rozpočet 55 milionů dolarů, což na „trhák“ opravdu není mnoho. Výše zmíněný Sebevražedný oddíl měl například rozpočet 175 milionů. Hovoří se dokonce o tom, že studio doufalo v to, že Philips nad projektem kvůli malým penězům zlomí hůl.

Z Jokera se ale místo toho stal masivní hit. Nejdříve získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Benátkách a nyní svým šíleným smíchem baví kina. Celosvětově za něco málo přes dva týdny vydělal více než 737 milionů dolarů. Ve spojení s Phillipsovým šíleným klaunem se také mluví i minimálně o Oscarovi pro Joaquina Phoenixe. To by pravděpodobně byl poslední hřebík do rakve Letova Jokera.