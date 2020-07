Souboj literárních titánů. Rowlingová se kvůli výrokům proti translidem rozkmotřila s Kingem

Autorka doslova kouzelné knižní ságy o Harrym Potterovi je bez debaty jednou z nejprobíranějších (a nejnenáviděnějších) celebrit na světě. Na vině je debata o translidech, kterou Rowlingová odstartovala začátkem června.

Spisovatelka na svém profilu na sociální síti Twitter sdílela citát feministické spisovatelky Andrey Dworkinové: „Muži někdy reagují na slova žen - vyřčená či psaná - jako na násilné činy. Někdy na ně reagují skutečným násilím.“ K tomu zároveň připsala vlastní dodatek: „Není to nenávistné, když ženy mluví o vlastních zkušenostech. Nezaslouží si za to být nenáviděné.“



Mocného spojence našla Rowlingová v americkém spisovateli Stephenu Kingovi, autorovi napínavých příběhů jako jsou To, Řbitov zvířátek nebo Zelená míle. Ten příspěvek Rowlingové sdílel na svém vlastním profilu, čehož si spisovatelka všimla. „Vždycky jsem si Stephena Kinga vážila, ale dnes má láska dosáhla úplně nových rozměrů. Pro muže je jednoduché ignorovat problémy žen, ale těžké se za ženy postavit, když se to po nich nežádá. Děkuji ti, Stephene,“ nešetřila Rowlingová chválou.

Když jeden z uživatelů Twitteru zatlačil na Kinga, aby se k celé situaci okolo Rowlingové vyjádřil vlastními slovy místo sdílení cizích příspěvků, napsal spisovatel krátké: „Transsexuální ženy jsou ženy.“



V návaznosti na to Rowlingová svůj pochvalný příspěvek smazala a zablokovala si Kinga na Twitteru. Pro spisovatelku, proti které se postavili například už i všichni hlavní herci z filmového zpracování její knižní ságy, muselo jít o citelnou ránu.

Unbelievable: Stephen King retweeted one of JKR’s tweets today. She got so excited that a single celebrity finally backed up her views with a mere RT that she wrote a whole thank you



King then said “trans women are women” and JKR deleted her praise. https://t.co/zS08UGnYTF pic.twitter.com/3GAddq1o65