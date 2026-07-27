Mezinárodní porota divadelního festivalu v Avignonu oceňuje inscenace přístupné i nefrankofonnímu publiku a podporuje mezikulturní porozumění. Ve svém zdůvodnění uvedla, že Antiwords dokážou ztělesnit politická témata, jako je moc, podřízenost, dohled a kompromis, a to s minimálním využitím mluveného jazyka. Poukázala i na to, že režie působivě odhaluje, jak se moc konstruuje a uplatňuje v každodenním životě.
"Vyzdvihla také schopnost inscenace překonávat jazykové bariéry a komunikovat výhradně prostřednictvím divadelních prostředků, čímž podle ní prokazuje mimořádné režijní mistrovství," uvedla jménem souboru Adéla Brabcová.
Inscenace Antiwords byla podle ní po celou dobu festivalu vyprodána a věnovala se jí řada francouzských médií. Osm repríz Antiwords odehrály ve střídajícím se obsazení dvě dvojice performerek: Eva Stará s Miřenkou Čechovou a Jindřiška Křivánková s Míšou Hradeckou.
"Francouzská kritika si všimla, že Havlův humor neslouží jen k odlehčení tématu, ale je nástrojem poznání, a že výrazná stylizace realitu nepřekrývá, nýbrž vytváří podmínky pro to, aby skutečnost mohla náhle a prudce proniknout na povrch," uvedl režisér a spoluzakladatel Spitfire Company Petr Boháč.
Recenzenti z Francie a Belgie podle Brabcové se shodli i v tom, že inscenace Antiwords nepřistupuje k Havlovi jako k historickému autorovi, ale ukazuje, že jeho témata svobody, moci a občanské odvahy zůstávají naléhavá i dnes.
Letošní Festival d’Avignon Off připomněl odkaz Václava Havla, od jehož narození letos uplyne 90 let, hned několika způsoby. Vedle Antiwords byla ve světové premiéře uvedena inscenace Perpetuum Havel z repertoáru Laterny magiky Národního divadla. Součástí doprovodného programu bylo také udělení Ceny Václava Havla ukrajinskému dramatikovi a herci Viktoru Kyrylovovi, kterou mu předal ředitel pražského Národního divadla Jan Burian.