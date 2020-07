Současný pop, folkaři i underground. TrutnOFF BrnoON zveřejnil program

Padesát kapel na třech scénách dělá z festivalu TrutnOFF BrnoON, který navazuje na legendami opředenou trutnovskou přehlídku, zřejmě největší letní open air akci v Česku. Proběhne v tradičním termínu okolo výročí sovětské okupace, tedy 21. až 23. srpna v nové lokaci, areálu Na Střelnici v Brně-Pisárkách. Pořadatelé vyhlásili jména celého programu.

Dramaturgie festivalu vychází z konceptu zavedeného dlouholetými zkušenostmi organizátorů. Hudební všehochuť, z pandemických důvodů letos výjimečně kompletně z domácích zdrojů, pokrývá legendy české scény i nejčerstvější objevy, hudebníky, kteří se vyhřívají na výsluní zájmu médií, i ty, kteří vystupují ze svého podzemního hájemství jen při zvláštních příležitostech. Tento mix, sestavený do někdy až bizarního, ale vždy publikem s otevřenou náručí přijímaného lektvaru, bude jako vždy obohacen několika zcela výjimečnými vystoupeními, jaká na jiných festivalech těžko uvidíte.

„Naše setkání s návratem ke kořenům u Sun River by se nedalo v této době a tomto rozsahu uskutečnit bez podpory města Brna, která je nesrovnatelná s tím, čím jsme si procházeli přes třicet let v Trutnově, kde byla prakticky nulová. I proto zde může přes koronavirová omezení vystoupit na padesát kapel, které se už většinou staly ikonami našeho setkání,“ uvádějí organizátoři hudební přehlídky, jejíž kořeny sahají do roku 1984 a 1987, kdy první ročníky rozehnala tehdejší policie. U zrodu festivalu stál i tehdejší disident Václav Havel, který byl jeho častým návštěvníkem a patronem.

K již dříve zveřejněným hlavním hvězdám, jako jsou J.A.R., Bára Poláková, Visací zámek, Mňága a Žďorp nebo Michal Prokop a Framus Five je asi zbytečné cokoli dodávat, jde vesměs o široce známé interprety. K dalším velkým jménům patří i „stálý inventář“ někdejších trutnovských setkání, jako jsou Plastic People of the Universe, Jiří Schmitzer nebo Garage & Tony Ducháček.

Mezi kapely, které bývaly v Trutnově často k vidění a nesmějí chybět ani v novém brněnském festivalovém útočišti, patří například Čankišou, nekompromisně tvrdí Kurtizány z 25. Avenue, romští Terne Čhave, punkoví E!E nebo Marta a Rasputin. Festivalovými „nováčky“ jsou třeba elektronický písničkář Kittchen, originální brněnský bluesman Jan Fic či skupina Helemese.

Undergroundovou scénu, z jejíhož podhoubí celý festival už v 80. letech minulého století vyrostl, budou zastupovat kromě Plastic People of the Universe i Krchoff Band básníka Jiřího H. Krchovského, duo písničkářky Dáši Vokaté s hercem a hudebníkem Oldřichem Kaiserem nebo nepřehlédnutelný písničkář Záviš.

Na festivalu tradičně nebude chybět ani víceméně akustické písničkářství a bluegrass, žánry, zastupované letos jednou z největších osobností současné scény Robertem Křesťanem s kapelou Druhá tráva, stále originálnější Janou Šteflíčkovou anebo šansoniérkou Sylvií Krobovou. Folkovou část programu zaštítí dvě skutečné legendy z někdejšího sdružení Šafrán – ikona slovenského folku Zuzana Homolová a český písničkář Jaroslav Hutka.

A protože festival proběhne na území Brna s jeho velmi váženou a specifickou alternativní hudební scénou, festival obohatí svou hudbou také její místní legendy Ještě jsme se nedohodli a Dunaj, bubenický mág Pavel Fajt nebo Petr Váša a Ty syčáci.

Letošními výjimečnými vystoupeními, jaká mezi převažujícími rockovými kapelami sotvakde jinde návštěvníci uslyší, budou zcela jistě operní pěvec Aleš Procházka a především Originální pražský synkopický orchestr se svým tradičním jazzem 20. let. Folklor zastoupí vyhlášená Horňácká muzika Petra Mičky. A těm, kterým se zachce desetiletími ověřených písničkových kvalit, zpříjemní večery revivalové kapely The Boom Beatles Revival nebo The Doors Revival Brno.

Vstupenky si lze objednávat na stránkách festivalu www.trutnoffbrnoonfest.cz. Při objednání deseti lístků se dostává tradičně desátý zdarma. Kapacita je omezena dle aktuálních vládních nařízení.