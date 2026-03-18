Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Autor: ,
  8:22
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí.
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

foto: © Endorfilm

Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)
Maya Kintera (uprostřed) ve filmu Sbormistr (2025)
10 fotografií

Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují podle soudu „markantní podobnosti“. „Rozhodnutí soudu vydané v pondělí 16. 3. 2026 žalobkyně Karolína R. vítá,“ uvedl v prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici, advokát David.

Předběžné opatření soudu se týká podle advokáta pouze pozemního vysílání. Dodal, že opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím.

Změna křestního jména hlavní postavy filmu, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace žalobkyně.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.