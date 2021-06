Soulová diva Diana Rossová vydá po patnácti letech nové album

LOS ANGELES Americká zpěvačka Diana Rossová oznámila přípravy svého pětadvacátého řadového alba Thank You (Děkuji vám). Zpráva je překvapivější o to, že poslední album Rossová vydala před patnácti lety. Informoval o tom deník The Guardian.

Celá album Thank You mělo vzniknout v koronavirové izolaci. Na spolupráci si přizvala například producenta Jacka Antonofova, jenž je podepsaný pod deskami Taylor Swiftové, Lorde nebo Lany Del Rey. „Tato sbírka písní je můj dar z úcty vám. Jsem nekonečně vděčná za to, že jsem mohla během této nesnadné doby tvořit úžasnou hudbu,“ sdělila zpěvačka v tiskovém prohlášení. „Tento zpěvník lásky věnuji vám, svým posluchačům. Když posloucháte mou hudbu, slyšíte mé srdce.“

Diana Rossová poslední album I Love You (Miluji tě) vydala v roce 2006. Během své dlouhé kariéry se proslavila hity jako Endless Love, I am Coming Out nebo Ain´t No Mountain High Enough. V roce 1993 získala zápis v Guinnessově knize rekordů jako nejúspěšnější zpěvačka všech dob.