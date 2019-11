Soumrak nejslavnější žluté rodinky? Simpsonovi končí, tvrdí skladatel Danny Elfman

V rozhovoru pro internetový magazín Joe skladatel Danny Elfman, autor znělky seriálu, prohlásil, že Simpsonovi v nejbližší době skončí. Není to pravda, oponuje výkonný producent seriálu Al Jean.

Danny Elfman za svou bohatou kariéru spolupracoval s Timem Burtonem, složil hudbu k filmům Mission: Impossible, Muži v černém nebo Dobrý Will Hunting. Hlavně ale před již více než třiceti lety složil ikonickou znělku amerického sitcomu Simpsonovi.

Je tedy pochopitelné, že v rozhovoru pro magazín Joe přišla otázka právě na Simpsonovi. Když měl Elfman odpovědět na otázku, co bude se seriálem dál, řekl: „No, z toho co jsem slyšel, ten seriál bude končit... Samozřejmě to nevím s jistotou, ale letošní rok by měl být jeho posledním.“

Popsal i svou naprostou počáteční nedůvěru v Simpsonovi. „Můžu jen říct, že jsem šokovaný a ohromený tím, že ten seriál vydržel tak dlouho. Musíte si uvědomit, že jsem pro Simpsonovi složil takový bláznivý kousek, protože jsem si myslel, že ho vlastně skoro nikdo neuslyší. Nemyslel jsem si, že Simpsonovi mají vůbec nějakou šanci,“ sdělil.

Britskému deníku Metro se podařilo sehnat vyjádření Ala Jeana, scenáristy Simpsonových. Ten tvrdí, že se nic takového nechystá. „Nechci být k panu Elfmanovi neuctiví, ale již připravujeme 32. sérii. Ani po ní ale končit nehodláme,“ popsal situaci.

Žlutá je barva úspěchu

Simpsonovi jsou nejdéle běžícím animovaným seriálem (debutovali v roce 1989), nejdéle běžícím americkým sitcomem, mají ze všech seriálů nejvíce světových celebrit v epizodních rolích a také obdrželi neuvěřitelných 85 nominací na prestižní televizní ceny Emmy a řadu z nominací také proměnili. Letos završí již 31. sérii a dostanou se tak na celkový počet zhruba 680 dílů.

Když budeme vycházet z toho, že jedna epizoda má přibližně 22 minut, tak vidět je všechny by odhodlanému divákovi trvalo téměř deset dní soustavného sledování.